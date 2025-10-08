Percy Richard Avelino Enciso (46) con requisitoria por delito de asesinato fue intervenido en la frontera Perú - Chile e internado en el penal de varones de Pocollay de Tacna por disposición del Poder Judicial.

Avelino Enciso es sindicado de integrar una banda de delincuentes “marcas” que en el año 2011 mató al cambista Gabino Chambilla Sacari, quien trabajaba en el terminal terrestre Internacional y le hicieron un seguimiento hasta su vivienda en la urbanización Monte Verde en el Cercado de Tacna.

Iba a fugar del Perú

Según policías Percy Avelino Enciso, oriundo de Huancayo, apodado “Caroso”, fue intervenido en las últimas horas en las inmediaciones del complejo fronterizo Santa Rosa, cuando presuntamente buscaba la forma de salir del Perú, pese a una orden de captura por el delito de asesinato.

El crimen del cambista Gabino Chambilla se remonta al 28 de marzo del 2011 por la noche, cuando tras laborar en el terminal Internacional se dirigió a su casa en su vehículo junto a su esposa, sin imaginar que era seguido por la banda criminal con fines de arrebatarle su dinero.

Dispararon a cambista

De acuerdo a la versión de testigos, la combi de Chambilla llegó a las 18:30 h a la urbanización Monte Verde, en la avenida Cusco y frente a la Universidad Nacional Jorge Basadre (UNJBG). Cuatro hombres encapuchados bajaron de un station wagon blanco, uno de ellos rompió las lunas de la combi y disparó contra Chambilla en el asiento del conductor, mientras otro asaltante arrebató un bolso con dinero a la cónyuge.

Chambilla fue trasladado al hospital Unanue en un patrullero y no soportó las graves lesiones. Había recibido un disparo en el muslo izquierdo y otro en el pecho. Después la Policía detuvo a uno de la banda apodado “Chinchano”, quien delató a “Caroso” y a “Willy”.

Tras el asesinato de Chambilla, varios cambistas protestaron por la inseguridad en la ciudad de Tacna y pidieron la captura de los otros miembros de la banda criminal.