Una fuerte confrontación se dio entre el alcalde Pascual Güisa Bravo y los congresistas Guisella Ticona, Svieta Fernández y Juan Cabrera cuando estos últimos realizaban una visita de fiscalización a la entidad municipal.

El principal objetivo de la senadora y los diputados era conocer las respuestas de la autoridad respecto a las observaciones de la contraloría al proyecto de ejecución mediante activos para la construcción de un mercado mayorista y minorista en el terreno del ex Fundo Chololo.

Visita de fiscalización

El alcalde inicialmente los recibió en la sala de reuniones pero a poco a poco los ánimos se fueron caldeando. Cabe anotar que la contraloría observó la aprobación de la versión inicial y final del contrato para la ejecución de dicho proyecto dado que no se habría alcanzado la mayoría requerida. Asimismo durante su breve gestión la exgobernadora Liliana Velazco inició un proceso de reversión de dicho terreno.

El alcalde se limitó a señalar que respondería las observaciones de la Contraloría y le haría llegar una copia de la misma a los parlamentarios.

Tanto la senadora como los dos diputados exigieron que se entreguen en el momento las respuestas de los requerimientos que estaban solicitando.

Cuestionó representatividad de congresistas

En un momento dado el alcalde llegó a señalar que eran un voto por accidente al haber sido elegidos por una pequeña parte del electorado.

Los parlamentarios consideraron esto como una falta a su investidura por lo que optaron por dar por concluida la reunión y retirarse.

A su salida la senadora Guisella Ticona señaló que citarían al alcalde a través de las comisiones pertinentes del Congreso de la República para que responda por las observaciones del órgano de control. Por su parte el diputado Juan Cabrera, esposo de Ticona, mencionó que al alcalde, quien fue jefe de la Región Policial de Tacna, lo conocen como “El masacrador de Candarave”.

Pronunciamiento conjunto

En la tarde emitieron un pronunciamiento conjunto condenando enérgicamente y manifestando su indignación lo que consideran una conducta intolerable del alcalde.

“Constituye una afrenta a la representación democrática y un intento inaceptable de impedir el ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales, ningún alcalde ni funcionario público puede pretender sustraerse de su deber de transparencia y rendición de cuentas”, indicaron.

En ese sentido le exigieron que se abstenga de suscribir cualquier contrato o acto vinculado al predio del ex fundo Chololo mientras no se esclarezcan los cuestionamientos y se pronuncien los órganos de control.

Municipio señala interrupciones

Por su parte la MPT emitió una nota informativa indicando que pese a la disposición del alcalde para responder sobre los temas los congresistas lo interrumpieron con cuestionamientos personales y calificativos.

“Cuando intentaba explicar los antecedentes y alcances del proyecto fue interrumpido reiteradamente por integrantes de la comitiva quienes incluso pusieron en duda sus afirmaciones y recurrieron a cuestionamientos personales”, señaló la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT).

A decir de la MPT los parlamentarios llegaron a pedir explicaciones pero terminaron abandonando el espacio de diálogo.