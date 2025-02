El regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) José Antonio Huamán Flores pasó momentos ingratos la noche del martes 25 tras ser intervenido por la PNP en la zona comercial de la avenida Coronel Mendoza conduciendo el vehículo de su hija con orden de captura o requisitoriado en el sistema policial. Después de salir de la comisaría Gonzáles Vigil tuvo que demostrar con documento judicial que habían consignado mal el número de placa de rodaje.

Intervención policial

La autoridad edil conducía la camioneta marca Kía modelo Sonet color negro del año 2022 con matrícula Z6N-548 registrada en la Sunarp a nombre de Lady Huamán Pilco. El vehículo fue intervenido por agentes del escuadrón motorizado Los Halcones y de Radiopatrulla que se basaron de una ficha que indicaba que el vehículo de placa Z6N-548 tenía una requisitoria vigente del 27 de diciembre del 2024, solicitado por el Sexto Juzgado Civil Comercial de Lima con documento Nº 37098-2024, siendo la parte demandante la empresa Santander Perú; el vehículo estuvo inmovilizado hasta ayer por la noche en el depósito policial, después fue devuelto a su propietaria.

Equivocación en PNP

Según las indagaciones, en el área de Requisitorias de la PNP en Lima se habría producido un error en la digitación del número de placa de rodaje del vehículo con orden de captura. En la boleta o documento que estaba consignado en el sistema policial figuraba como buscado o con orden de captura el vehículo Z6N-548, pero según el expediente Nº 37098-2024 del Sexto Juzgado Civil Comercial de Lima se había ordenado la captura o incautación del vehículo de placa Z6N-648.

Busca pruebas

El regidor de la MPT José Huamán Flores señaló por vía celular que la intervención de la camioneta que conducía se trataba de un error y se vio obligado a viajar a Lima de forma urgente para para pedir explicaciones a la empresa Santander Perú, también conseguir buscar el levantamiento de la orden de captura de la camioneta que estaba en el depósito policial.

Policías participan en operativos de control de identidad personal y vehicular de forma constante

Cuestionamientos

“La intervención que hizo la PNP al vehículo Z6N-548 que conducía fue rutinaria, hice saber a los policías que estaban cometiendo una equivocación pero no me hicieron caso; tuve que conseguir el documento para demostrar ese error policial. Me han hecho pasar un mal momento y también han perjudicado mi reputación. Voy a conversar con mi abogado para hacer un reclamo formal o demanda a la PNP”, dijo Huamán.

Indagando en la comisaría Gonzáles Vigil sobre el vehículo Z6N-548 capturado por una requisitoria, comunicaron que fue devuelto a su propietaria porque se ha demostrado que hubo un error de digitación en Lima.