“¡Lucho escucha, queremos tu presencia...!” gritaron varias veces una gran cantidad de escolares de la Institución Educativa Guillermo Auza Arce ubicada en el distrito Alto de la Alianza que acudieron esta mañana a la sede del Gobierno Regional de Tacna (GRT) en la avenida Manuel A. Odría del Cercado para protestar por la demora en la remodelación de su colegio.

Exigen colegio

Los menores de los niveles primario y secundario estuvieron acompañados de sus padres de familia y encabezados por el presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) César Salazar, para pedir un diálogo con el gobernador regional Luis Torres Robledo y hacerle conocer su malestar porque no se reinicia la obra del nuevo colegio como les prometieron semanas atrás. Se movilizaron unas 200 personas.

No quieren promesas

El 7 de mayo el gobernador regional Luis Torres se reunió con los miembros de la APAFA del Auza Arce y se comprometió a reiniciar la obra lo más antes posible para ser culminado el nuevo colegio en abril del 2026, pero la obra en ese plantel está paralizada.

Esta mañana hasta la puerta del GRT se acercó el funcionario Pedro Liendo Morales con unos papeles y pidiendo dialogar con un grupo representativo de los padres, pero el directivo Salazar lo calificó de mentiroso y pidió la presencia de Torres.

Tres años esperan

Hay que indicar que este año 2025 es el tercer año que los escolares de la IE Guillermo Auza Arce estudian con limitaciones, en aulas prefabricadas y en medio del polvo, lo que también ha propiciado la merma de la población estudiantil. “Antes de iniciarse los trabajos el colegio tenía 700 alumnos en inicial, primaria y secundaria, ahora llega a los 500”, dijo la directora del plantel María Toala en marzo de este año.

Escolares se congregaron en la puerta de GRT en busca de conversar con el gobernador Torres por su problemática

Escolares migran

Toala sostuvo que el 30% de reducción de estudiantes se debía a la ubicación de las aulas de contingencia, ya que no había acceso de los buses de transporte público y tenían que acceder al plantel por una zona peligrosa por el tránsito de camiones pesados que podrían ocasionar atropellos.

Policía atenta

Reclamos, los estudiantes movilizados hasta la sede del GRT golpearon los fierros de los barrotes de las puertas de acceso a esa sede del gobierno regional, ante la mirada atenta de policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y de otras unidades que se congregaron en la zona, pero solo veían la protesta a una distancia prudente.

Gerente se pronuncia

Pasado las 10 horas se acercó a la puerta el gerente regional Jaime Carpio Camacho y se pronunció ante los protestantes, indicando que la obra se reiniciaría el lunes 15 con trabajos de maquinaria para una limpieza de la zona.

Carpio rechazó la actitud de los padres de familia de utilizar a los menores en la movilización aduciendo que los estarían exponiendo al peligro y hacer que pierdan clases.