El exalcalde del distrito de Ite, Pablo Ysaúl Rivera Chávez, dejó el penal de Pocollay la tarde del lunes 15 tras cumplir una condena de tres años de prisión efectiva por el delito de peculado doloso en agravio del Estado. Rivera obtuvo su libertad luego que el Poder Judicial remitió al INPE el oficio N° 226-2026-JMIP-CSJT-PJ para que se dé cumplimiento de la medida. Al respecto, el coordinador regional de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Tacna, Reynaldo Cuayla Mamani, indicó que Rivera pagó una parte de la reparación civil consistente en S/ 10 mil, pero aún no hizo efectivo la devolución de 3 millones 682 mil que se habría apropiado indebidamente mediante la obra de la carretera Locumba–Margarata y que el Poder Judicial dispuso que lo devolviera a la comuna de Ite.

Alcalde de Ite

Ysaúl Rivera Chávez fue elegido alcalde de Ite en tres ocasiones, siendo el primer período del año 2003 al 2006, el segundo de 2007 al 2010, finalmente del 2019 al 2022 pero que no recibió su credencial para asumir el cargo por la sentencia condenatoria que tenía.

Tres años en prisión

El exalcalde fue sentenciado en el 2018 a tres años de prisión suspendida y que luego se convirtió en efectiva por no cumplir con la reparación civil ni la devolución de 3.6 millones de soles; estuvo dos años como prófugo de la justicia y el 16 de junio del 2023 fue capturado en el kilómetro 8 de la carretera Costanera, tras un operativo de la Policía de Carreteras (Polcar).

La jueza Olga Cortez Valencia, del Juzgado Mixto de Jorge Basadre, dispuso el internamiento Rivera Chávez en el penal de Pocollay por la sentencia de tres años de cárcel efectiva por el delito de peculado doloso.

Procuraduría pública

El procurador Reynaldo Cuayla sostuvo ayer que Ysaúl Rivera ha presentado una demanda de revisión en la Corte Suprema, adjuntando documentos y considerando que esos más de 3 millones de soles no los puede devolver porque han sido utilizados en la obra, y la Procuraduría espera el resultado que se tenga para adoptar alguna medida.

Actual alcaldesa

Según habitantes del distrito de Ite, Ysaúl Rivera Chávez es cónyuge de Urbelinda Chacón Díaz la actual alcaldesa de Ite.