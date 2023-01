El nuevo decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna Edilberto Cabrera Ydme, antes de jurar al cargo hoy miércoles reveló que en sus últimos días de gestión el exdecano Jaime Montalico Ccalla condonó todas las multas que pesaban sobre los agremiados de la orden profesional.

Cuestionó dicha situación ya que se dejaba un mensaje erróneo a los profesionales de poder creer que ya no es importante cumplir sus obligaciones ya que las multas pueden ser perdonadas.

Se incluyó el último sufragio

Dijo que esto va en desmedro de quienes sí habían cumplido con ponerse al día en el pago de sus cuotas para participar en el último proceso electoral realizado el 26 de diciembre.

Y es que dijo que incluso las multas generadas por no sufragar en las últimas elecciones fueron condonadas por Montalico antes de dejar el cargo.

Era una promesa de campaña

Consultado sobre esta situación el exdecano Jaime Montalico confirmó que era cierto que había condonado las multas ya que esta era una de sus promesas de campaña cuando fue elegido.

Precisó que se está anulando las multas por no sufragar hasta el 2022, así como las multas por no participar en la evaluación de magistrados y no asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias.

Se justificó diciendo que sus compañeros faltan a sus obligaciones no porque quieran sino porque no pueden o trabajan lejos. “Los colegas que quieren participar vienen y participan, los colegas que no pueden participar son justamente los que están siendo afectados con una multa”, subrayó.