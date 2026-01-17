La ciudad de Tacna se convertirá en la capital del coleccionismo en el sur del Perú al realizarse éste sábado 17 y domingo 18 de enero la “Expo Tacna Coleccionistas 2026”. El ingreso será completamente libre, según informaron los organizadores en una conferencia de prensa éste viernes.

El evento reunirá a coleccionistas de autos a escala, figuras de acción, personajes animados, animales prehistóricos, dibujos animados entrañables, sorteos trivias y otras sorpresas para todos los asistentes, indicó uno de los realizadores, Jorge Luis Herrera Nina.

Empezó antes de la pandemia

“Esta iniciativa nace en el 2016 cuando por redes sociales nos contactamos amigos coleccionistas de Tacna, decidimos hacer nuesra primera exposición en el 2019 pero tuvimos un percance, luego en el 2020 llegó la pandemia, así que hicimos nuestra primera exposición en el 2021, refirió.

Esta es la décima edición de la Expo Tacna Coleccionistas, que por primera vez se presentará durante dos días, el sábado 17 y domingo 18 de enero de las 12 a las 20 horas en el centro cultural Casa Basadre.

Dos días por primera vez

La novedad este año será que se efectuará por dos días y en cada uno de ellos agrupará a diferentes coleccionistas. Invitaron a la población local y visitantes, niños y adultos, a participar en ambas fechas para apreciar la variedad de objetos de la comunidad geek de la región.