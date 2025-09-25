El Centro Cultural Líber Forti inaugura este sábado 27 de septiembre, a las 19:30 horas la exposición fotográfica “Luces y Cronos”, con más de 35 obras seleccionadas de 21 participantes. La cita es en la calle Callao 237, con ingreso libre.

Entre los participantes encontramos a artistas con trayectoria, fotógrafos en formación y noveles que buscan abrirse camino en el mundo del arte. El proceso de selección se realizó a través de una convocatoria pública que culminó en una reunión colectiva, donde se definieron las características de la muestra.

Revaloran el arte en la comunidad

La temática de “Luces y Cronos” es libre, lo que permite apreciar una amplia gama de tópicos, como retratos, paisajes, reflexiones y escenas cotidianas; todas con el propósito de eternizar un instante valioso en la vida de cada artista.

La exposición mantiene el principio del Centro Cultural Líber Forti de ofrecer un ingreso libre a sus exposiciones: “De esa manera llegamos a más personas y brindamos la posibilidad de conocer y disfrutar de las creaciones artísticas de nuestra región. Así aportamos a la cultura y educación de nuestra comunidad”, señaló el director.