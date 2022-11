Las extorsiones por la vía celular y mediante el WhatsApp se acrecientan en la ciudad a pocos días del fin de año. Ayer se conoció que tres empresarios inmobiliarios o dedicados a la venta de terrenos fueron amedrentados por presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua para que entreguen dinero.

Denuncian ante PNP

Las víctimas acudieron ante la PNP y las investigaciones los realizaron en la sección Secuestros y Extorsiones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), tan igual como las denuncias por extorsión que presentaron hace dos días tres dueños de talleres mecánicos y anteriormente dueños de imprentas, comerciantes y otros.

Sobre las amenazas a empresarios inmobiliarios, se supo que éstos recibieron llamadas y mensajes de teléfonos móviles con números y códigos de Chile y Colombia, solicitándoles la suma de S/ 10,000 a cada uno.

Mensaje en audio

Un agraviado hizo público un audio amenazador, donde se escucha la voz de un varón con acento de extranjero, posiblemente venezolano, quién señala: “...si no nos colaboran acá, tú sabes muy bien que el día de hoy comienza la cacería humana directamente, y comienzo a matar a un familiar para que esté claro. Yo lo que necesito es que me colaboren para ya dejarlos tranquilos, para que ustedes pasen un diciembre tranquilo directamente con su familia. Si no nos colaboran ya saben muy bien lo que va a pasar...”.

Al respecto, el coronel PNP Eler Vilca Vásquez, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de la Región Policial de Tacna, pidió a los ciudadanos que reciben alguna amenaza extorsiva no dejarse amedrentar y acudir de inmediato a la comisaría más cercana o al Depincri para denunciar el hecho.

Escasez de policías

También se conoció en el Depincri que solo seis policías estarían laborando en el área donde centralizan los casos de extorsiones, secuestros y violaciones sexuales, y se requiere más personal para las investigaciones.