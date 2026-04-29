El Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna logró que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia dicte 4 meses de prisión preventiva contra el colombiano Nicolás Peláez Cardona (24). Según la investigación de los agentes de la sección contra las extorsiones del Depincri, el extranjero estaría implicado en presunto delito de extorsión agravada; se le acusa de utilizar amenazas de muerte para realizar cobros extorsivos derivados de un préstamo en la modalidad “gota a gota”, ataque que se produjo en el centro de trabajo de la víctima que es una barbería, a donde el detenido y un cómplice con pasamontañas agredieron al agraviado frente a testigos y su hijo menor; después el acompañante o cómplice logró fugar, pero el imputado fue capturado en flagrancia.

En Depincri investigan

Según la PNP, el miércoles 22 se produjo una agresión en la barbería ubicada en la avenida Grau del centro poblado Francisco Bolognesi. A ese establecimiento había acudido Nicolás Peláez en busca de L.D.M. para el cobro de forma prepotente de un préstamo de S/ 300 bajo la modalidad de pago diario, junto a una tercera que luego se fugó.

Para los agentes del Depincri, se produjo una agresión que tuvo como origen una relación de préstamo informal, con una exigencia de pago bajo presión que derivó en violencia, evidenciándose un contexto de coacción en el cobro de dinero, compatible con conductas propias del delito de extorsión.

Amenazas de muerte

El denunciante L.D.M. declaró que el investigado Nicolás Peláez Cardona acudió a su local en compañía de otro varón, ese día (22 de abril) mostró una actitud agresiva y con palabras soeces le exigió el pago de dinero, pese haber cancelado la totalidad del préstamo (S/ 300) mediante cuotas diarias de S/ 15, pero el investigado no estaba conforme y le exigía S/ 45 adicionales con amenazas como “Te voy a matar” y “Te voy a picar”. La intimidación y violencia con fines de obligarla a efectuar pagos también se habrían efectuado por llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp desde el número 929314777.

El colombiano fue trasladado al penal de Pocollay en medida de prisión preventiva por cuatro meses, mientras continúa la investigación

Reconoce préstamos

A Peláez se le halló dos celulares y la suma de S/ 2 070. Reconoció dedicarse al préstamo de dinero desde noviembre del 2025 bajo la modalidad de cobro diario en 24 cuotas. Dijo que L.D.M. habría accedido voluntariamente a un préstamo de S/ 300 e incumplió en los pagos por lo que fue a buscarlo para exigirle la deuda, que la agresión física se habría iniciado porque el denunciante reaccionó de manera violenta, produciéndose una gresca mutua entre ambos y que el tercero (su acompañante) al que conoce como “Daniel” solo actuó para separarlos.

Fiscalía con pruebas

Con base en las pruebas recabadas, la fiscalía solicitó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia la incoación del proceso inmediato, requerimiento que fue declarado procedente. Posteriormente, sustentó el pedido de prisión preventiva basándose en la gravedad de la pena y la carencia de arraigos (domiciliario, laboral y familiar) del extranjero en el país.

Asimismo, se acreditó el peligro de fuga, debido a la conducta renuente del imputado durante las diligencias. Tras la audiencia realizada 27 de abril del 2026, el Juzgado declaró fundado el pedido fiscal. El investigado fue enviado ayer al penal de Pocollay