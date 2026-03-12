Los comerciantes de la Feria del Altiplano, que ocupan el estadio Héroes del Alto de la Alianza esde la pandemia COVID-19, deben desalojar dichas instalaciones deportivas sí o sí el 30 de marzo. Así lo enfatizó el subgerente de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza Duberly Quispe Casilla al finalizar la reunión sostenida con los comerciantes.

Alrededor de 700 comerciantes participaron en la reunión efectuada con las autoridades y funcionarios de la comuna distrital en el auditorio municipal a fin de definir el terreno donde serán reubicados luego de estar ocupando por casi seis años el escenario deportivo.

Desean un lugar definitivo y amplio

Los comerciantes llegaron hasta el municipio con la propuesta de que sean reubicados en un solo lugar de forma definitiva y no en distintas calles ya que las amas de casa acuden a esta feria porque encuentran todo en un solo sitio y estar en diferentes calles les haría perder clientes.

En la cita el alcalde Demetrio Cutipa Vilca señaló que ya no existen terrenos disponibles en el distrito Alto de la Alianza donde reubicarlos y que incluso la municipalidad alberga algunas de sus dependencias en instalaciones prestadas, como Equipo Mecánico en el terminal El Collasuyo.

Reubicados debido a la pandemia

En ese sentido los funcionarios recordaron que la calle amplia denominada Jirón de la Unión, donde se ubicaron hasta el 2020, ha sido declarada zona rígida debido a las quejas de los vecinos por la aglomeración y por el riesgo de generarse un foco infeccioso ante la propagación de residuos. En el 2020 fueron reubicados al estadio para controlar el aforo y medidas sanitarias en el marco de la pandemia COVID-19.

La propuesta de la municipalidad, según informaron, es que se instalen temporalmente en la calle Canadá y sus alrededores, hasta que se defina otro lugar. Quispe Casilla precisó que la demora en la salida de los comerciantes del estadio “ex Maracaná” está causando un retraso en la ejecución de la obra de mejoramiento y que podría acarrear posibles sanciones a la municipalidad y a la contratista.