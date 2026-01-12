La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Moquegua y Tacna declaró consentida la Disposición N° 05-2025-MP-FN-DFT-FPSEDHyCT-MT, de fecha 17 de diciembre de 2025, que dispuso no procede formalizar y continuar investigación preparatoria contra el gobernador regional Luis Torres Robledo, y otros funcionarios del Gobierno Regional de Tacna, por la presunta comisión del delito contra la humanidad en su modalidad de discriminación y en su forma de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de la vicegobernadora regional Liliana del Carmen Velazco Cornejo.

Archivo definitivo

La Providencia N° 36-2026-MP-FN-DFT-FPSEDHT-MT, de fecha 8 de enero de 2026, y notificado hoy 12 de enero de 2026 a las partes, además dispone el archivamiento definitivo del presente proceso. El escrito lleva la firma del fiscal Roger Herminio Daga Palacios.

La parte agraviada, en el plazo legal de cinco días hábiles, no presentó recurso de elevación de actuados, lo que permite la posibilidad de cuestionamiento de no estar conforme con la decisión emitida por el Tacna: o de reservar provisionalmente la investigación.

Investigan a funcionarios

Además de la autoridad regional, en la carpeta fiscal N° 2927018500-2025-22-0 también estaban comprendidos Elizabeth Zulema Osco Mamani, Lourdes del Rosario Rocchetti Vargas, Jaime Lizardo Carpio Camacho, Alfredo Lucio Gámez Coaila, y Edwin Eliseo Miranda Mamani.

Como se recuerda, la denuncia se instauró tras la ligera declaración de Luis Torres Robledo en la ceremonia de presentación de maquinaria y camionetas que adquirió el GORE Tacna, en noviembre del 2024. En esa oportunidad, una periodista le preguntó por la no presencia de la vicegobernadora regional Liliana del Carmen Velasco Cornejo en la ceremonia, a lo que Torres Robledo contestó que no la conocía. “Quién es la vicegobernadora, no la conozco...”, dijo.

Gobernadora encargada

Los funcionarios del GORE Tacna están implicados debido a que entre el 2023, 2024 y 2025, la vicegobernadora regional Liliana Velazco Cornejo se quedó encargada de la gobernación regional hasta en 41 oportunidades, y esas ocasiones, según la denuncia, nunca le entregaron la agenda, no le asignaron chofer, no le brindaban información, entre otras acciones en perjuicio de su labor.