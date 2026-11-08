El abogado Roberto Carlos Franco Condori (41) fue retirado del cargo de fiscal adjunto de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del distrito fiscal Tacna, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 3536-2026-MP-FN, suscrita por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas.

La resolución fue publicada ayer en el diario El Peruano, después que se hiciera público la detención de Franco Condori por policías en el distrito de Pocollay en la madrugada del miércoles 4, cuando fue sorprendido conduciendo un vehículo en estado de ebriedad y habría puesto cierta resistencia, pero luego cuando estaba en la Unidad de Flagrancia recobró su libertad al acogerse a la medida legal de principio de oportunidad.

Positivo en dosaje etílico

De la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Tacna comunicaron a Lima sobre la detención del fiscal Roberto Franco Condori de acuerdo a un acta de intervención policial. Se señala que un vehículo transitaba de forma lenta y con paradas continuas, el conductor presentaba síntomas de ebriedad (ojos rojos, aliento alcohólico y balbuceo al hablar) y al indicarle que sería trasladado a la Unidad de Flagrancia mostró una actitud desafiante y quiso retirarse, luego dio positivo en el examen de dosaje etílico cualitativo.

En el informe enviado a la Fiscalía de la Nacional se adjuntó un reporte de quejas y denuncias N° 03305-2026-202000500 emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, en el que se advierte que el abogado Roberto Carlos Franco Condori registra siete quejas, de las cuales tres se encuentran concluidas, con una sanción de amonestación impuesta y otras en trámite.

Del Ministerio Público consideran que el acto de Franco no es propio del perfil que se exige a los fiscales para el ejercicio de la función.