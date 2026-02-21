Una alerta emitida por Aduanas desencadenó un operativo conjunto entre la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna y la policía especializada en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa. El procedimiento permitió detectar a dos ciudadanas extranjeras que transportaban una suma millonaria en efectivo sin ningún tipo de declaración ante las autoridades.

Las intervenidas fueron identificadas como Lucia M. C. y Kathrin G. M. Según el comunicado oficial del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Tacna, ambas habían ingresado el dinero a territorio peruano de forma irregular y su intención era sacarlo hacia Chile por la misma modalidad clandestina.

Investigación

Los agentes hallaron en poder de las dos mujeres un total de 363 mil 725 dólares americanos, cifra equivalente a más de un millón 360 mil soles. El monto superaba con creces los límites legales establecidos para el traslado de efectivo entre países, lo que activó de inmediato los protocolos de intervención financiera.

La fiscal Nataly Choquecahua dispuso el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, ordenando además la incautación total del dinero para que sea sometido a las pericias correspondientes. El caso quedó a cargo de la Policía de Lavado de Activos, que analizará el flujo y destino potencial del efectivo, así como la posible existencia de redes dedicadas al traslado ilícito de fondos a nivel internacional.

¿Qué dice la ley sobre transportar efectivo?

La Fiscalía aprovechó el caso para recordar a la ciudadanía las obligaciones legales vigentes en materia de traslado de dinero en fronteras. Declarar sumas que superen los 10 mil dólares y hasta los 30 mil dólares es obligatorio al ingresar o salir del país, conforme a la normativa peruana.

Transportar cantidades superiores a los 30 mil dólares en efectivo está expresamente prohibido. Quienes incumplan esta norma se exponen a la retención inmediata del dinero, una multa del 30% y el decomiso definitivo del efectivo, además de la apertura de un proceso penal por presunto lavado de activos.

De acuerdo con información de la Sunat, la declaración debe realizarse en oficinas de Aduanas de aeropuertos internacionales o Centros de Atención Fronteriza. La obligación también abarca instrumentos financieros negociables como cheques de viajero, pagarés al portador y bonos, que deben declararse bajo los mismos términos.