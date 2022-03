La Fiscalía se encuentra investigando una presunta venta ilegal de terrenos que se habría producido en el 2018 durante la gestión del exalcalde Samuel Cueva Huisa, con la participación de la gerencia municipal, infraestructura, división de ordenamiento territorial, entre otros.

Se trata de un terreno inscrito en la Sunarp con la partida P20042081 de 8,100 metros cuadrados aproximadamente y por el cual se habría pagado altas sumas de dinero, que estaba destinado a un parque. El terreno hoy se encuentra lotizado en Pueblo Libre II o segunda etapa, manzana J lote 4.

El fiscal Erwin Gutiérrez indicó que en mérito a esa investigación se hizo una diligencia el pasado 4 de marzo para recabar documentos y que se trata de una investigación que se encuentra abierta por presunto delito de negociación incompatible y que está en etapa preliminar.

Exalcalde niega actos irregulares

Al ser consultado sobre la investigación iniciada por la Fiscalía por presuntos hechos ilícitos en su gestión en el 2018, el exalcalde de La Yarada Los Palos Samuel Cueva Huisa negó haber estado involucrado en algún acto irregular.

“Están mencionando un supuesta apropiación de predios en el año 2018 donde supuestamente me estaría involucrado a mi persona pero no hay una acusación hasta el día de hoy, no me han notificado, no sabemos nada, pero indican que habrían terrenos ocupados y que habría tráfico de tierras. Cuando he estado de alcalde no ha habido ningún tipo de invasión y no estoy involucrado en ningún acto de dicha naturaleza”, respondió.

Acotó que la municipalidad no tenía terrenos a favor de la municipalidad porque el distrito fue creado en el 2015, era nuevo y no tenía terrenos de su propiedad.