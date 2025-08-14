En documento cursado a la Municipalidad Provincial de Tacna piden que implemente medidas para evitar delitos culposos en caso haya accidentes por la concurrencia masiva de personas.

La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito cursó un documento alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa Bravo solicitando que evite que el ingreso al concierto de la serenata a Tacna en el Parque Perú sea gratuito, a fin de evitar la comisión de un delito culposo en caso se produzca un accidente por la concurrencia masiva de personas.

Documento enviado por la Fiscalía

El Oficio 1989-2025 fue cursado por el fiscal provincial adjunto de prevención del delito Gabriel Arróspide Ochoa el lunes 11 de agosto, con el asunto “medida preventiva para evitar delito culposo contra la vida, el cuerpo y la salud en el evento central de la Feritac 2025 Parque Perú”.

La Fiscalía indica que para el evento musical a realizarse el 27 de agosto como parte de la Feritac en el interior del Parque Perú, se permitirá el ingreso gratuito de los espectadores, pero le recuerda la experiencia de un evento anterior donde hubo heridos y le pide adopte las medidas necesarias.

Ingreso a la fuerza bajo los efectos del licor

En ese sentido el MP recomienda que disponga las medidas necesarias con el organizador o promotor de la noche del 27 de agosto, para evitar que el ingreso sea gratuito.

“Muchos espectadores que quieren ingresar gratis posiblemente estén bajo los efectos del licor y puedan querer ingresar a la fuerza a pesar de que haya contemplado el aforo máximo”, manifiesta.

Artistas anunciados para la serenata

Apuntó que esté riesgo se incrementa por la desesperación de ver a sus artistas y que el área del evento no está cercada por todos sus lados con material de concreto.

La MPT anunció que el ingreso a la zona general será gratuita la noche del 27 de agosto, cuando se presente “Los Cuentos de la Cripta”, “Corazón Serrano”, “Willy González”, “Orquesta Guaguancó” y “César BK”.