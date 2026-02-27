Un voraz incendio en una fábrica de procesamiento y almacenamiento de aceite de olivo en el sector del Asentamiento 5 y 6 del distrito La Yarada Los Palos ha movilizado a los bomberos, policías y representantes de otras instituciones por la emergencia, ya que la presencia de material altamente inflamable ha propiciado que el fuego alcance dimensiones altas y con la consiguiente preocupación de los habitantes de esa zona rural en la parte baja de la ciudad porque se producen explosiones.

Peligro por fuego

Según la versión de los lugareños, el fuego se habría iniciado antes de las 8 horas de hoy en un predio tipo galpón cerrado ubicado en la asociación Damnificados 23 de Junio y ya se ha propagado a otros ambientes donde se almacena recipientes con aceitunas y el material terminado; también, cerca están oficinas administrativas de la empresa privada afectada y los predios de otras empresas similares o que procesan el olivo.

Personal y maquinaria de los bomberos se trasladaron al sitio de la emergencia desde otros lugares de la ciudad, mientras el humo por la quema de los materiales es divisado desde lejos.

Arde fábrica de aceite de olivo

Piden ayuda

Los pobladores de la zona piden más ayuda, ya que se producen explosiones al interior del galpón que arde y los bomberos no pueden acercarse mucho por el riesgo o peligro. La necesidad de agua y otros insumos para combatir el fuego es una necesidad; por ello hasta el lugar acuden cisternas con agua de municipios y del Gobierno Regional de Tacna (GRT).

Humo negro y fuego se puede apreciar de lejos

De la VIII Comandancia General de los Bomberos de Tacna indican que enterados del hecho, personal y unidades contra incendio han sido desplazados al lugar.

Daños cuantiosos

Hasta el momento se conoce que en dos inmuebles tipo galpones, con techos altos y ovalados como tienen algunos coliseos, están ardiendo o se destruyen los artículos que tienen en el interior.