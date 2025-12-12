A través del Oficio N° 1073–2025–GR/GOB.REG.TACNA, con fecha 11 de diciembre de 2025, dirigido al superintendente nacional de Migraciones, Manuel Alberto Balladares Ramírez, el gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo expresó su preocupación por las dificultades presentadas recientemente en el tránsito de personas por la frontera Perú – Chile.

Retraso en tránsito de personas

La autoridad regional explicó que la implementación del control biométrico por parte de Migraciones retrasa el tránsito de las personas que se dirigen desde Arica (Chile) hasta Tacna (Perú), situación que ocasiona que muchos tuáistas, en especial chilenos, opten por no venir al país o si están en tránsito decidan retornar a su país por la demora en el control migratorio.

“Le expreso la preocupación de miles de tacneños dedicados a la actividad turística y comercial que ven cómo el tránsito de las personas que se trasladan de Arica a Tacna, tienen muchas dificultades por el atraso que sufren debido a las últimas medidas tomadas por Migraciones, especialmente por la implementación del control biométrico que retrasa el paso fluido de turistas hacia nuestra ciudad, lo cual perjudica el normal desarrollo de las actividades económicas, sobre todo en esta época navideña que genera ingresos a los sectores más vulnerables de nuestra localidad”, indica el gobernador en el documento.

Largas colas en feriado largo

Asimismo, la autoridad regional pidió que se “tomen las medidas necesarias para solucionar este problema a fin de que se agilice el tránsito de personas entre ambas ciudades, considerando que, previamente, los agentes que hacen uso del sistema tomen las medidas necesarias para su completa implementación, y de esta manera no perjudicar a los usuarios, operadores turísticos y comerciantes”.

El control biométrico se aplicó el pasado viernes 5 de diciembre, y el problema se visibilizó en el feriado largo por la presencia de cientos de visitantes chilenos que intentaban cruzar la frontera hacia Perú, formándose largas colas en el complejo fronterizo Santa Rosa. Esta situación ha provocado las voces de protesta de gremios de colectiveros de Tacna y Arica, del rubro turístico y asociaciones de comerciantes, ante el inicio de la temporada alta por el inicio del verano y la cercanía de las fiestas navideñas.

Control biométrico en marcha blanca

Según Migraciones, el registro biométrico captura las impresiones dactilares y fotografía, para el control migratorio de extranjeros y peruanos. Dicho sistema se encuentra en proceso de marcha blanca hasta el 31 de diciembre en los horarios de 00:00 a 06:00 h, de 9:00 a 11:00 h y de 15:00 a 23:59 h.