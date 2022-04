La vicegobernadora regional de Tacna, Magda Portugal Copaja, manifestó que el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, se equivocó al designar funcionarios en su gestión que han llevado a investigaciones donde está involucrado por la compra de equipos biomédicos del hospital regional.

La autoridad regional sostuvo que siempre le sugirió al gobernador hacer cambios en su gestión para mejorar, pero nunca la escuchó. La profesora Portugal considera que la Fiscalía debe investigar y aclarar las responsabilidades de los involucrados, donde sea el juez quien determine si merecen ser sentenciados o no.

LLamado a gobernador

“El (Tonconi) dice que sus funcionarios le fallaron, no necesita una recomendación, él tiene que darse cuenta en que se equivocó, recapacitar y cambiar. Siempre le dije al gobernador, desde el inicio de la gestión, mi parecer, y lo que pienso. Siempre le hablé con la verdad y tal como son, y no me quiso escuchar, yo estoy tranquila”, expresó.

Consultada sobre el pedido de prisión preventiva contra el gobernador Tonconi, dijo que no podemos adelantar una opinión y reiteró que debe esperarse los resultados de la investigación fiscal.

Aclaró que como vicegobernadora nunca pidió o sugirió la designación de un funcionario en el gobierno regional, siendo solo potestad del gobernador Tonconi.