Las diferencias políticas, más aún ahora en campaña electoral, se han trasladado a las redes sociales. Eso pasó en las últimas horas entre el actual gobernador regional Luis Torres Robledo y el excongresista de la República Jorge Castro Bravo que sacaron a relucir sus desacuerdos ideológicos.

El exlegislador por Tacna, electo por el partido político Frente Amplio para el periodo de gobierno 2016-2020, interrumpido el 30 de septiembre del 2019 por la disolución del Congreso, reaccionó en las últimas horas a una publicación de la autoridad regional en su cuenta de Facebook.

Inicio de semana con caminata

Luis Torres Robledo, quién postula a primer regidor a la Municipalidad Provincial de Tacna por Fuerza Tacna, el lunes 13 de julio publicó una foto caminando en la playa con el siguiente texto: “Empezando la semana aquí en la playa desde las 6 am con una buena caminata para fortalecer mis piernas y fortalecer mi salud (emoji de fuerza). Tengo 70 (años), pero aún me muevo ….. y me muevo muuuyyy biennnn ja ja ja”

La publicación recibió varios comentarios, unos hablado a favor u otros en contra de la autoridad regional. Entre ellos figura la del exparlamentario Jorge Castro Bravo. “Le gusta el ‘deporte’ de las uñas de Roberto Carlos”, escribió.

Hilo de comentarios en red social

Casi una hora después la autoridad regional le respondió. “Jorge Castro Bravo dónde te han enterrado para llevarte flores??? Jajaja”.

Seis horas después, Castro Bravo le contestó: “Lucho Torres Robledo no deseo porque seguro, serán robadas”.

El hilo de comentarios continuó con la respuesta del gobernador regional: “Jorge Castro Bravo seguramente robadas de las fértiles tierras de la curva de Calana, sigue durmiendo jajaja”.

Caso “Los Limpios de Tacna”

Como se recuerda, Castro Bravo en su gestión como parlamentario impulsó las investigaciones por denuncias de presunta corrupción contra el entonces alcalde provincial Luis Torres Robledo, entre ellos el caso "Los Limpios de Tacna".