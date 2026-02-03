La región de Tacna se prepara para una jornada de protesta que se llevará a cabo este miércoles 4 de febrero, en respuesta a la decisión del Instituto Nacional Penitenciario de reubicar a cerca de un centenar de presos considerados altamente peligrosos en el penal de Challapalca, situado en Tarata.

En ese contexto, Dante Morales, vocero del Frente Regional de Defensa, confirmó este martes que múltiples sectores organizados saldrán a las calles para expresar su rechazo a esta medida gubernamental que consideran perjudicial para la seguridad regional.

Reclamo directo al gobierno central

Los líderes del movimiento social tacneño no buscan únicamente visibilizar su descontento. Su estrategia incluye forzar un encuentro directo con las cabezas del Poder Ejecutivo nacional.

Morales fue enfático al señalar que solo aceptarán dialogar con José Jerí, máximo mandatario del país, o con Ernesto Álvarez, quien encabeza el gabinete ministerial. La exigencia es clara: revertir la decisión y devolver a los internos a las prisiones limeñas y chalaqueñas de donde fueron extraídos.

La convocatoria ha generado una adhesión inusualmente amplia entre diferentes frentes sociales y económicos de la región sureña. La movilización contará con la presencia activa de:

Las 46 organizaciones mercantiles nucleadas en Ajuzotac

El magisterio regional representado por el Sutep

Vendedores de prendas y calzado de los mercados de segunda mano

Administradores y comerciantes de centros de abastos

Diversas agrupaciones ciudadanas de base

Los grupos sociales también extendieron una invitación especial al gremio de transportistas en vehículos de alquiler, buscando paralizar parte importante de la movilidad urbana como medida de presión.

Estrategia territorial de la protesta

La acción ciudadana utilizará una táctica de múltiples puntos de partida distribuidos estratégicamente por toda el área metropolitana tacneña. Las concentraciones iniciales se realizarán simultáneamente en:

El espacio público José Olaya del sector Ciudad Nueva

Las rotondas Túpac Amaru y El León

La glorieta de Pocollay

El óvalo de acceso a Gregorio Albarracín Lanchipa, conocido como Callao

Todas estas columnas convergerán posteriormente en el corazón cívico de la ciudad, específicamente en la explanada frente al monumental Arco Parabólico, símbolo arquitectónico de Tacna.

Paro anunciado previamente no fue escuchado

Los colectivos sociales venían alertando sobre posibles acciones de protesta desde hace casi un mes. La raíz del malestar social fue el traslado de 98 internos de alta peligrosidad al penal tacneño, según los ciudadanos y gremios del Sur la reubicación de los delincuentes movilizará a sus familiares y allegados con vínculos delictivos hasta la zona.

El pasado 5 de enero se ejecutó el primer desplazamiento masivo de reos hacia el centro penitenciario y cinco días después los dirigentes anunciaron su rechazo e intención de movilizarse, sin embargo no obtuvieron respuestas claras de parte del Ejecutivo.

Al problema de la inseguridad social, se le suma las alarmantes cifras sobre las condiciones actuales del centro de reclusión de Challapalca. Según las declaraciones previas de Morales al medio RPP, el establecimiento penitenciario ya opera con un exceso de más del 50% sobre su capacidad diseñada.

Esta saturación no es un problema administrativo, también representa una vulnerabilidad concreta en términos de control interno, riesgo de motines y capacidad de respuesta ante emergencias.

Por su parte, el ministro de Justicia, Walter Martínez defendió la disposición del Ejecutivo y argumentó que los presos considerados peligrosos deben ser reubicados para no mezclarse con otros internos de menor carga y responsabilidad penal .

“No puede ser posible que internos de alta peligrosidad estén junto con los internos que son, digamos, reos primarios, internos primarios de baja peligrosidad. Entonces lo que se está haciendo es esta separación que me parece que es correcta”, explicó en RPP.