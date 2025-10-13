El Gobierno Regional de Tacna aceptó el desistimiento al pedido de ampliación de plazo de la transferencia interestatal a título gratuito del terreno para ejecutar el proyecto “Creación del mercado mayorista en el sector Para Grande – Tacna” que había presentado la semana pasada la Municipalidad Provincial de Tacna.

La respuesta casi inmediata se oficializó mediante Oficio N.° 862-2025-GR/GOB.REG.TAC de fecha 13 de octubre de 2025 que es suscrito por el gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo y fue dirigido al alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa Bravo.

Transferencia de predio está vigente

En el documento, ingresado hoy a las 11:06 h por mesa de partes de la comuna provincial, el GORE Tacna precisa que del estudio y análisis del expediente se advierte que la transferencia del predio se encuentra vigente toda vez que la MUNI Tacna ha cumplido con levantar la carga (o requisito) impuesta en la Resolución Ejecutiva Regional N.° 204-2023-GR/GOB.REG.TACNA, lo que hace posible que se continúe con las etapas siguientes para la pronta ejecución del proyecto “Creación del mercado mayorista en el sector Para Grande – Tacna”.

El gerente general del GORE Tacna, Jaime Carpio Camacho, en declaraciones a diario Correo, recordó que el predio de 12 hectáreas fue transferido en el año 2023 y en junio o julio del presente año se cumplieron los dos años que tenía el municipio para cumplir con las condiciones de la transferencia interestatal gratuita del predio.

Estudio de preinversión aprobado

Refirió que la MUNI Tacna desde marzo del 2025, dentro del plazo de vigencia del convenio, logró la aprobación del estudio de preinversión, es decir, cumple con el requisito que establecía la Resolución Ejecutiva Regional N.° 204-2023-GR/GOB.REG.TACNA y continúa vigente la transferencia del terreno para que ejecute el proyecto del mercado mayorista. No era necesario que presenten un pedido de ampliación de plazo, anotó.

Añadió que en reunión entre los equipos técnicos del GORE y la MUNI Tacna se explicó este asunto y la municipalidad optó por presentar -por un asunto de formalidad- un documento solicitando el desistimiento a su pedido de ampliación de plazo que habían presentado, lo que fue aceptado y respondido casi de inmediato por la autoridad regional.

Esperan ejecución de proyecto

Carpio Camacho refirió que ahora esperan que la MUNI Tacna avance con la etapa del expediente técnico y su ejecución. Esta última podría ser vía proyecto de inversión o a través de inversión de activos, pero esa es una decisión y competencia exclusiva del municipio, anotó.

Tanto el gobernador regional Luis Torres Robledo, así como en gerente general Jaime Carpio Camacho, ratificaron la predisposición del GORE Tacna para apoyar a la MUNI Tacna en que se concrete la ejecución del nuevo mercado mayorista ubicado en el sector denominado Fundo Chololo.