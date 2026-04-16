El Gobierno Regional de Tacna formalizó hoy el pedido de apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores para la organización y realización de la “I Caravana de Integración Transfronteriza Macro Sur con los estados del este de Brasil”. El acto se concretó mediante el oficio N° 234-2026-GR/GOB.REG.TAC. de fecha 16 de abril de 2026 que lleva la firma del gobernador regional Luis Torres Robledo.

Dos reuniones previas

Según el documento, el presente oficio formaliza el pedido realizado verbalmente por el gobernador regional Luis Torres Robledo al canciller Hugo De Zela Martínez en las dos reuniones sostenidas: una en su despacho de la Cancillería en Lima y otra en su visita a la ciudad de Tacna.

Agrega que la visita de una comitiva de autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil del sur del Perú a la ciudad de Río Branco (occidente de Brasil) permitirá promover el intercambio económico, turístico y atraerá nuevas inversiones aprovechando la infraestructura vial existente como la carretera Interoceánica.

Condiciones para inversión

La región de Tacna tiene para ofrecer a los empresarios de Brasil, por ejemplo, el recinto de la Zofratacna para desarrollar inversiones con la exoneración del impuesto a la renta, y para ello ya se cuenta con la opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la aprobación de un decreto supremo que permita la inversión extranjera en la Zona Franca de Tacna, refirió el gobernador regional Luis Torres Robledo.

Agregó que el Perú cuenta con un muelle en el puerto de Arica (Chile), el terreno del Chinchorro para el almacenaje de carga, la estación de ferrocarril para carga y descarga, entre otras facilidades para la inversión extranjera. Asimismo, una carretera Costanera que en su tramo Tacna - Boca del Río actualmente se ejecuta una doble vía y que conduce a los puertos de Ilo (Moquegua) y Matarani (Arequipa) que puede conectarlos al puerto de Chancay.

Visita podría darse en julio o agosto

Según el documento, la caravana de integración fronteriza podría realizarse entre los meses de julio o agosto del presente año, dependiendo de las coordinaciones que realice la Cancillería a través de las direcciones desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Tacna, Puno y Madre de Dios con el consulado del Perú en Río Branco (Brasil).

La caravana partiría de la ciudad de Tacna, continuaría hacia Juliaca y de ahí a Madre de Dios. En algunas de estas ciudades se sumarían las delegaciones de Moquegua, Arequipa y Cusco. El destino sería la ciudad de Río Branco y otras de los estados de Acre y Rondonia. Se estima que todo el viaje dure entre tres y cinco días en promedio.

Actividades previas al centenario

Finalmente se señala que para la realización de la caravana es imprescindible la coordinación y participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en especial del Ejecutivo, para generar las condiciones adecuadas para la promoción de actividades que fortalezcan las economías en las regiones del sur del país, en especial de Tacna que está próxima a cumplir el centenario de su reincorporación a la Heredad Nacional.