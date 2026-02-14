¡De Ripley! Luego de criticar a la gestión edil de Luis Torres Robledo por el supuesto mal diseño del bosque y zoológico municipal, que ahora luce en total abandono, la gestión del alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa Bravo le pide “auxilio” al Gobierno Regional de Tacna para la transferencia de S/ 4 877 988.27 destinado a la recuperación del llamado “pulmón ecológico” de la ciudad. Asimismo, le requiere presupuesto para proyectos en el Programa Municipal de Vivienda (Promuvi) Señor de los Milagros II y II Etapa.

Proyectos con expedientes técnicos

Mediante oficio N° 018-2026-GM-MPT, de fecha 12 de febrero, el gerente municipal Jonatan Ríos Morales le comunica al gobernador regional Luis Torres Robledo de las inversiones que tienen disponibles para ser atendidas con la transferencia de recursos financieros (hasta por S/ 47 millones) para proyectos con expedientes técnicos y en formulación, entre ellas el bosque municipal.

Se trata de la Creación del campo deportivo del sector 12 del Promuvi Señor de los Milagros III Etapa, por S/ 2 976 190.04; Mejoramiento del campo deportivo del sector 3 del Promuvi Señor de los Milagros II Etapa, por un monto de S/ 2 567 471.89; y la Creación del servicio en el complejo deportivo del sector 15 del Promuvi Señor de los Milagros III Etapa, por S/ 7 681 368.50. Los tres proyectos cuentan con expediente técnico aprobado y el monto es únicamente asociado a costo de obra y costo de supervisión.

Inversión para el bosque municipal

Respecto al bosque municipal, se señala que habiéndose estudiado las acciones necesarias se ha desarrollado una inversión que contribuye a su mejora. Se trata del proyecto “Construcción de instalación para la observación / exposición de flora o fauna silvestre, espacio de circulación peatonal horizontal y/o vertical y ambiente complementario en el bosque municipal” que cuenta con expediente técnico aprobado por S/ 4 877 988.27, monto que piden les transfieran.

Proyectos en formulación

En el listado se menciona también proyectos en formulación como la Creación del servicio de cuidado infantil de atención integral en el Promuvi Señor de los Milagros II Etapa por un monto estimado de S/ 2 800 000, y la Creación del servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad en el mercado de abastos local del Promuvi Señor de los Milagros III Etapa por S/ 1 430 000.

Asimismo, la Creación del servicio de atención de salud básicos en el establecimiento de salud tipo IV del Promuvi Señor de los Milagros II Etapa por S/ 9 220 000; Creación de los servicios de prevención y respuesta a desastres, incendios, emergencias, rescates y otros en la compañía de bomberos del Promuvi Señor de los Milagros II Etapa por S/ 10 700 000; y la Creación del servicio de educación del nivel inicial de la IEI ubicado en el Promuvi Señor de los Milagros II Etapa por S/ 4 200 000.