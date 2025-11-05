Artefactos artefactos pirotécnicos en gran cantidad fueron encontrados esta mañana en el interior de un bus de la empresa de transportes San Martín que cubría la ruta Puno a Tacna, tras la revisión efectuada por el personal de la Aduana en el control Tomasiri a la altura del kilómetro 1,253 de la carretera Panamericana Sur, al norte de la ciudad. Tras el hallazgo de la mercancía prohibida, se dio aviso a policías que prestan apoyo a la Aduana en ese complejo y se detuvo a Graciela Huaricallo Pastor como responsable de ese cargamento de pirotécnicos.

Revisión de bus

El vehículo de servicio interprovincial de matrícula VAD-960 con unas 50 personas como pasajeros llegó al complejo aduanero al promediar las 5 horas. Durante la inspección rutinaria de la cabina y bodega del bus se encontró sacos conteniendo los pirotécnicos que no contaban con la documentación aduanera tributaria que corrobore su ingreso legal al país, además dicha mercancía estaba prohibida para su acopio, transporte y comercialización, según Ley Nº 271718.

Propietaria y mercancía

Cuando los interventores consultaron a los pasajeros sobre la o el propietario de esos artículos, Graciela Huaricallo Pastor sostuvo que le pertenecían, por lo que se comunicó a la PNP para que proceda con su intervención conforme a las disposiciones legales.

La mercancía incautada consistía en 4 cajas de 12 unidades cada una de pirotécnicos denominados “Red Rocket”, 3 cajas con 6 unidades cada una de cohetes medianos, cuatro cajas con artificios detonantes, entre otros con inscripción de letras chinas, ya que procedían de ese país asiático.

Comunican a fiscal

Del hecho se comunicó a la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual y a la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y explosivos), acudiendo hasta el control Tomasiri sus representantes Ángel Gutiérrez Enriquez y Jesús Flores Maldonado, respectivamente, para las diligencias.

Al mediodía los artículos pirotécnicos incautados y la ciudadana Huaricallo fueron puestos a disposición de la Policía Fiscal.

Navidad y Año Nuevo

Según las indagaciones, por el advenimiento de las fiestas de Navidad y Año Nuevo algunos comerciantes ya estarían acopiando en Tacna los pirotécnicos de procedencia extranjera, productos que están prohibidos para su acopio y venta, los cuales estarían llegando por Chile y/o Bolivia, pero luego lo trasladan de Puno a Tacna u otras ciudades del país.