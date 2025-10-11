Por disposición del presidente de la república, José Jerí Oré, esta madrugada se efectuó un operativo en el penal de Challapalca en simultáneo con otras cárceles del país para contrarrestar al crimen organizado que opera desde esos establecimientos. En Lima, el mandatario Jerí encabezó la incursión en el penal Ancón I, mientras en la cárcel de Challapalca (Tacna) la comitiva policial estuvo al mando del comandante PNP Carlos Blanco Osorio, jefe del Departamento de Unidades Especiales (DUE) de la Región Policial Tacna.

Contingente policial

En el penal de Challapalca ubicado en la provincia de Tarata y a unos 5 mil metros sobre el nivel del mar, considerado de máxima seguridad y donde están recluidos delincuentes de alta peligrosidad, el operativo se inició a la 1 de la madrugada y participaron unos 65 policías de la Región Policial Tacna y en coordinación con el personal del INPE.

Artículos prohibidos

Se sacó a los internos de las celdas hacia los pasillos para una revisión exhaustiva en los pabellones en busca de artículos prohibidos, en el Pabellón Nº 1 se encontró un celular marca Oppo color negro, un chip Movistar, un auricular color blanco marca Hochi, un cable USB con entrada tipo C y un cargador con dos entradas USB.

Del hallazgo e incautación se puso de conocimiento del fiscal de turno en la Fiscalía Provincial Mixta de Tarata, culminando el operativo a las 5 de la madrugada.

En simultáneo

Desde Lima se informó que el operativo de hoy en Challapalca de Tacna fue en paralelo con los penales Ancón I y Lurigancho en Lima, también con El Milagro en Trujillo. En Lima participaron más de 200 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, refirió que había recibido el encargo del presidente de la república de continuar realizando operativos de seguridad en penales de todo el país para frenar delitos como la extorsión y el sicariato que se planifican en esos lugares.

“El INPE redobla esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado; seguiremos combatiendo la delincuencia con firmeza y transparencia, brindando resultados concretos a la población, porque la seguridad del país no se negocia”, dijo Paredes Yataco.

Más hallazgos

En los establecimientos penitenciarios se hallaron celulares y accesorios de equipos telefónicos que algunos reclusos utilizaban para extorsiones; también hallaron armas punzocortantes y droga.

La operación cumplió según los protocolos establecidos, como la revisión corporal de cada uno de los internos, inspección minuciosa de celda, patios, pasadizos, baños, espacios reducidos y otros.