Un contrabando de celulares de alta gama de procedencia extranjera fue puesto al descubierto en el complejo fronterizo Santa Rosa por el personal de la Intendencia de Aduana, tras la utilización de una máquina de rayos X o escáner durante la revisión de los vehículos que circulan por frontera Perú-Chile. En el registro de un auto procedente del país del sur se halló un cargamento de equipos móviles escondidos en un compartimiento especial o “caleta” instalado en la estructura del vehículo, como si fuera parte del tanque de combustible. Retirar o abrir esa “caleta” demandó tiempo, pero ese tiempo fue aprovechado por el conductor del vehículo para retirarse del lugar y ahora es buscado por la PNP para que asuma la responsabilidad.

Aduana interviene

El automóvil marca Chevrolet modelo Impala color negro de placa Z5H-248 fue intervenido por la Aduana a las 6 h aproximadamente del miércoles 7. Ese vehículo conducido por Ricardo André Vilca Ramos ingresó al patio de estacionamiento del complejo Santa Rosa, su conductor efectuó primero su control migratorio y luego con el auto se dirigió a la zona de control vehicular, donde los aduaneros de turno decidieron pasarlo por la máquina de escaneo y advierten una imagen sospechosa en la estructura del vehículo, entre las llantas posteriores y el asiento posterior.

Revisión minuciosa

Ante ello, a las 10:15 h aproximadamente, se utiliza una grúa para hacer otro escaneo o revisión más cercana a la zona del vehículo donde en la máquina de rayos X se había apreciado una imagen que no correspondería a su estructura, concluyéndose que se debía abrir o retirar una especie de caja metálica donde estaba el tanque de combustible.

Ese trabajo debía efectuarlo un mecánico, el tiempo transcurría y no se había constatado aún la presencia de artículos de contrabando.

Con instrumentos de corte se descubrió la "caleta" donde estaban los celulares

Conductor se retira

Según aduaneros interventores, el conductor Ricardo Vilca llamó por celular a alguien y a las 11:30 h se hizo presente en el complejo Santa Rosa una persona que dijo llamarse Tito Mendoza y que era el abogado del conductor, quién alegó que no había una orden de detención contra su patrocinado Vilca, y ese transportista se retiró junto al letrado, dejando abandonado el vehículo Z5H-248.

Trabajo mecánico

A las 13:45 h llegó al complejo Santa Rosa un mecánico particular contratado, quién realizó un complicado trabajo con esmeril eléctrico y otros instrumentos para lograr extraer el tanque de combustible y se verificó la existencia de cajas con equipos celulares, que fueron retirados uno por uno hasta contabilizarse 110.

Personal de la Aduana en el complejo Santa Rosa cuenta con una máquina de rayos X o para escaneos

Hallazgo de equipos

Se encontró equipos móviles de las marcas Iphone, Samsung, Honor, Meizú, Xiaomi, Pocco y celulares sin marca (imitación) que fueron consignados en un acta de registro vehicular e incautación, efectuados posteriormente con la participación del fiscal especializado en delitos aduaneros Ángel Gutiérrez Enríquez y agentes de la Policía Fiscal. El vehículo y mercancía incautados fueron puestos a disposición del almacén de la Aduana y tras el aforo se conoció ayer que todo lo incautado ascendía a 49 mil dólares (aforo).

También se conoció mediante la Sunarp que el automóvil Z5H-248 es de propiedad de Elizabeth García Becerra.