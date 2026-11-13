Una cuantiosa mercadería de procedencia extranjera consistente en calzados y ropa de segundo uso fue encontrada el miércoles 11 en una comunidad campesina del centro poblado Alto Perú en el distrito de Palca durante un operativo de represión al contrabando efectuado por el personal de la Aduana y de la Policía Fiscal. Esos artículos estaban en 737 paquetes conocidos como fardos, aparentemente acopiados luego de ser ingresados de Chile por pasos no habilitados y como contrabando, los mismos que en la madrugada de ayer fueron internados en el depósito de la Intendencia de la Aduana de Tacna ubicado en el anexo Tomasiri.

Acopiado en predio

Según las indagaciones, el hallazgo de la mercancía de contrabando se efectuó al mediodía del miércoles en la estancia Copapujo II, cuando los agentes revisaron detrás de dos cercos de adobe de un inmueble deshabitado. Por la zona no se halló a personas que despierten sospechosas de ser los dueños o encargados de los fardos con prendas, por lo que los interventores dieron aviso al fiscal especializado en delitos aduaneros Juan Coya Ponce.

Previenen emboscada

Para la revisión y conteo, los policías y aduaneros solicitaron apoyo para prevenir posibles ataques o emboscadas de presuntos contrabandistas en su afán de recuperar esa mercadería, por lo que el comando de la Región Policial Tacna envió refuerzo de agentes armados.

Utilizan camiones

También, se recurrió a la contratación de cuatro camiones para utilizarlos como medio de transporte de esos fardos para llevarlos a la ciudad. Por la noche se hizo la tarea de carga a los vehículos y en la madrugada de ayer fueron trasladados a la Intendencia de la Aduana.

Dos millones de soles

El personal de la Aduana, luego del aforo, estimó en S/ 2 millones aproximadamente el valor comercial de la mercadería que iba abastecer las ferias populares de prendas usadas.

Las trochas cerca de El Tripartito suelen ser empleados por contrabandistas para ingresar de Chile al Perú la mercadería de contrabando.