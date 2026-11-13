La derrota en las urnas de la izquierda radical que encabezaba Roberto Sánchez, que frustró el ofrecido indulto a Pedro Castillo, que antes estuvo cerca de firmar el impresentable de José María Balcázar, ha activado un plan de varios frentes que busca a como dé lugar librar de la cárcel al golpista que cuenta con una condena en primera instancia por los sucesos del 7 de diciembre del 2022 y carga investigaciones por actos de corrupción que en el Ministerio Público avanzan a paso de tortuga, por razones que sería bueno conocer.

Por estos días están tratando de buscar desde el Poder Legislativo una amnistía en favor del Castillo y todos los implicados en la proclama que estuvo cerca de acabar con el orden constitucional en el Perú e iniciar una dictadura “del pueblo”. Los promotores de este mamarracho se llenan la boca hablando de “democracia”, pero no han pasado ni tres meses en el Congreso y ya están procurando la salida en libertad de un sujeto que es un peligro para la legalidad y el estado de derecho.

Para darle “soporte” a su pedido y reforzar la “narrativa” de que Castillo está injustamente preso, vienen apelando a lo que sea. Incluso se están valiendo de la opinión no vinculante de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que quieren presentar como si fuera una sentencia que el Perú está obligado a cumplir. De otro lado, se les ve desesperados por hacer que el papa León XIV se interese por la situación del golpista y ladrón, para hacer un circo y exhibirlo al mundo como un “preso político”, víctima de “los poderosos, malos, malos”. Una farsa, puro cuento.

También, desde el frente judicial, andan buscando la nulidad de la sentencia de 11 años y 5 meses que el Poder Judicial impuso a Castillo por tentativa de rebelión, que fue lo que todos en este planeta vimos por televisión el día en que este sujeto cruzó la línea por voluntad propia, sin que nadie le ponga una pistola en la sien, y se vacó solo al tratar de convertirse en un tirano. Como la intentona fracasó, están tratando de hacer creer que todo fue apenas un mensaje sin mayor “relevancia”.

Aún si lograran que esto último se anulara, Castillo no podría salir libre porque está bajo prisión preventiva por los casos de corrupción. No tendría la misma suerte que la otra golpista, Betssy Chávez, quien gracias a una fiscal se salvó de la cárcel y huyó a México. Sin embargo, es una burla para la democracia y la legalidad que ciertos personajes estén complotando para devolver a las calles a quien, de no haber sido por militares y policías que se pusieron del lado de la Constitución que juraron defender, hoy sería un vil dictador.