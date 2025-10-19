Macabro hallazgo. Los cuerpos en estado de descomposición de dos adultos (hombre y mujer) y de una niña de 5 o 6 años fueron encontraron la tarde de ayer en el departamento Nº 301 de un inmueble de cuatro pisos en la avenida Collpa Nº 5 del distrito Gregorio Albarracín, cerca al cruce con avenida Humboldt.

Comunican a Policía

La alerta ante la PNP lo dio la dueña del edificio con habitaciones en alquiler; hasta el lugar acudieron policías de la comisaría Gregorio Albarracín para constatar el hecho y se convocó al fiscal Wilfredo Calisaya Marón, a agentes de Homicidios del Depincri y peritos de la Oficina de Criminalística PNP y del Ministerio Público, quienes efectuaban las diligencias hasta pasado las 20 h.

Según las indagaciones, los occisos serían integrantes de una familia que vivía en el departamento del tercer piso, quienes fueron vistos por última vez entre 12 a 15 días atrás. El mayor PNP Josseth Rendón Salas, comisario del distrito Gregorio Albarracín, sostuvo que las personas tendrían una data de muerte de mas de 10 días.

Malos olores

La propietaria del predio Irma Rivera García había percibido olores fétidos que emanaban del departamento 301 y dio aviso a la PNP. Ese departamento tenía el ingreso a sus ambientes cerrados y se tuvo que romper una ventana para ingresar.

Evidencias de violencia

El oficial PNP indicó que en el departamento había signos de violencia, con manchas de sangre, por lo que se debía investigar si eran a consecuencia de homicidios o suicidios.

Personas que conocían a la familia que vivía en el departamento 301 acudieron a la avenida Collpa

Chileno alquila

Según la propietaria del condominio, el departamento 301 era ocupado por una pareja de inquilinos; hizo el contrato con Juan Carlos Quispe Chávez, con cédula de identidad chilena 110.616.821, quien vivía con su pareja y su menor hija. Se cree que el hombre era chileno o tendría la nacionalidad de ese país, mientras la mujer adulta y la niña peruanas.

En distintos sitios

El cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición de varón adulto estaba ubicado en el pasadizo, en posición de cubito dorsal, presentaba heridas punzo cortantes en el abdomen y cuello, existiendo rastros de sangre; la mujer adulta en el umbral del dormitorio 1 en posición cúbito ventral y la menor de edad en un coche dentro del dormitorio 2. No se encontró signos de violencia en el cuerpo de la menor de edad ni de la mujer.

El fiscal Wilfredo Calisaya declaró que el departamento tenía asegurado sus puertas y ventanas por dentro, lo que descartaría la participación de terceras personas en las muertes de esos tres miembros de una familia.

Están en la morgue

Los cadáveres fueron internados a las 21:30 horas en la morgue de Tacna en calidad de NN, o sea aún sin identificación y se ha previsto realizar las autopsias durante el día de hoy.