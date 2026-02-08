Un inmueble en la asociación San Francisco del distrito Gregorio Albarracín en Tacna donde funciona un hospedaje y el local del partido político Perú Libre era utilizado para la prostitución clandestina. Se halló a dos meretrices y se detuvo un varón por el presunto delito de proxenetismo (favorecimiento a la prostitución.

Policías de Albarracín acudieron a la intersección de avenidas Los Álamos y Los Fresnos donde se ubica el hospedaje “Nueva Luz” y el local central de Perú Libre con un letrero vistoso que promueve la candidatura a la presidencia de Vladimir Cerrón y al aspirante a diputado por Tacna Henry Gonzáles.

Meretrices sin carné sanitario

En el lugar fue hallado Ángel Aguirre Estrella (22), quien indicó ser el recepcionista o cuartelero y mostró el libro de registro de huéspedes. Los policías se dieron cuenta que en ese cuaderno los nombres “Sandra” y “Valentina” se repetían en distintas fechas, sin los apellidos ni el DNI.

También junto a esos nombres estaban escritos números relacionados a cantidades. Aguirre fue interrogado y confesó que las féminas “Sandra” y “Valentina” ejercían la prostitución en las habitaciones 110 y 113. Las mujeres no estaban anotadas en el cuaderno de huéspedes ni tenían el control médico de enfermedades venéreas.

Contactos por mensajería

El cuartelero contó que los números junto a nombres de mujeres era por la cantidad de clientes que se atendieron en el día luego de ser citados por las féminas por el WhatsApp, y por cada hombre que ingresaba a la habitación de “Sandra” o “Valentina” para el servicio sexual se le cobraba 5 soles, aparte del pago que debía hacer el cliente a la mujer que le atendía.

Policías en la habitación 110 encontraron a José B.C. (38) quien refirió que se había contactado con “Paola” por la red social para tener relaciones sexuales, pagando S/ 40 por el servicio y S/ 5 al recepcionista. En ese cuarto estaba Sandra A.L. (31) como trabajadora sexual. En la habitación 113 se halló a Estrella C.Q. (31), la otra meretriz.