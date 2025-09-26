El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud ex CAS COVID “Guerreros de la Pandemia” Región Tacna, Jorge Luis Mamani Pari, informó a Correo las acciones de lucha que están implementando para lograr su nombramiento.

“Estamos concientizando y logrando que los congresistas voten a favor de los dictámenes dados por las comisiones de salud y presupuesto del Congreso, para viabilizar el nombramiento”, indicó.

Son miles a nivel nacional

Anotó que posiblemente la sesión del pleno del Congreso donde se debata el tema se desarrolle el 1 o 2 de octubre. A nivel nacional son más de 54,000 los trabajadores que buscan la estabilidad y a nivel regional, solo en el Ministerio de Salud, son 700.

Subrayó que son discriminados laboralmente porque a pesar de realizarla misma labor no pueden acceder a gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, bono por sepelio y a veces uniformes ni materiales e insumos adecuados como el personal nombrado.