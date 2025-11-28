Miles de hinchas de los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras vienen ingresando al Perú por distintos sectores de la frontera en viaje a Lima para alentar a sus equipos en la final de la Copa Libertadores 2025 que se disputará el sábado 29 en el Estadio Monumental. Los hinchas brasileños en su mayoría viajan en grupos o caravanas de buses por vía terrestre, en vuelos chárter y hasta en balsas que atraviesan algunos ríos de la Amazonía.

Pasan por Tacna

Esta tarde a la frontera Perú-Chile llegó una delegación de seguidores de Palmeiras en cuatro buses para someterse al trámite migratorio en el complejo fronterizo peruano Santa Rosa, donde hombres y mujeres no dejaron de alentar y vibrar por el club de sus amores.

Esa comitiva en cuatro buses cruzó la frontera antes de caer la noche, luego se dirigió a la ciudad de Tacna en tránsito por la carretera Panamericana Sur. Los vehículos con sus pasajeros hicieron un alto breve en el terminal terrestre Manuel A. Odría y continuaron viaje por la Panamericana Sur con dirección a la capital de la República.

Otros más

Por la mañana también hicieron su paso por Tacna varios seguidores de Flamengo que llevaban puestos la camiseta con los colores rojo y negro.

Se estima que por la noche y madrugada de mañana más grupos de barristas brasileños hagan su paso por Tacna y enrumbar de inmediato a Lima en viaje de unas 20 horas para el destino soñado: estar presente en la gran final de la Copa Libertadores.