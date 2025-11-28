Hinchas de Palmeiras se tomaron una foto para el recuerdo en el complejo fronterizo Santa Rosa
Hinchas de Palmeiras se tomaron una foto para el recuerdo en el complejo fronterizo Santa Rosa

Miles de hinchas de los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras vienen ingresando al Perú por distintos sectores de la frontera en viaje a Lima para alentar a sus equipos en la final de la Copa Libertadores 2025 que se disputará el sábado 29 en el Estadio Monumental. Los hinchas brasileños en su mayoría viajan en grupos o caravanas de buses por vía terrestre, en vuelos chárter y hasta en balsas que atraviesan algunos ríos de la Amazonía.

Pasan por Tacna

Esta tarde a la frontera Perú-Chile llegó una delegación de seguidores de Palmeiras en cuatro buses para someterse al trámite migratorio en el complejo fronterizo peruano Santa Rosa, donde hombres y mujeres no dejaron de alentar y vibrar por el club de sus amores.

Esa comitiva en cuatro buses cruzó la frontera antes de caer la noche, luego se dirigió a la ciudad de Tacna en tránsito por la carretera Panamericana Sur. Los vehículos con sus pasajeros hicieron un alto breve en el terminal terrestre Manuel A. Odría y continuaron viaje por la Panamericana Sur con dirección a la capital de la República.

Otros más

Por la mañana también hicieron su paso por Tacna varios seguidores de Flamengo que llevaban puestos la camiseta con los colores rojo y negro.

Se estima que por la noche y madrugada de mañana más grupos de barristas brasileños hagan su paso por Tacna y enrumbar de inmediato a Lima en viaje de unas 20 horas para el destino soñado: estar presente en la gran final de la Copa Libertadores.