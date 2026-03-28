La chilena Kendra Jacobe Rojo López (23) fue intervenida en las últimas horas por agentes del Departamento Antidrogas (Depandro) por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, tras allanarse un hostal en el sector El Triángulo frente al terminal terrestre Manuel A. Odría que usaba como un laboratorio o “fábrica” para elaborar Tusi o “cocaína rosa” con la utilización de ketamina.

Según policías, obtuvieron la información que la joven extranjera se habría dedicado en los últimos meses a la venta de la droga sintética en los locales nocturnos o discotecas de la avenida Leguía los fines de semana, por lo que agentes del área de Inteligencia le hicieron un seguimiento hasta la zona donde solía alquilar habitaciones en sus frecuentes viajes de Chile al Perú para “cocinar” la ketamina y efectuar el negocio ilícito.

Policía ejecuta operativo

Policías irrumpieron en el hospedaje La Heroica I, en la habitación Nº 202 estaba Kendra; sobre una cama y en una mesa de madera hallaron una sustancia blanquecina cristalina que dio positivo a ketamina por un peso de 160 gramos, también hallaron una cocina eléctrica de una hornilla, una sartén, un mortero, restos de sustancia blanquecina cristalina, bolsas de plástico, billetes de pesos chilenos, hisopos, entre otros.

Según policías interventores, se evidenció que la habitación del hostal era empleada como un ambiente para cocinar la ketamina que es un anestésico disociativo con efectos alucinógenos. “La ketamina en la sartén era solidificada con la alta temperatura de la cocina eléctrica y luego molido o convertido en polvo para mezclarlo con un colorante; así, luego lo vendían como Tusi”, sostuvo un investigador.

Mujer será interrogada

Ayer se conoció que el operativo policial se efectuó el martes 24 y el personal de Depandro estuvo al mando del mayor PNP Edwin Condori Saavedra. La mujer será investigada por 15 días.

Policías antidrogas indican que la joven chilena no habría estado operando sola en los locales nocturnos de la avenida Leguía.