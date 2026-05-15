Se inauguró la conexión de gas natural del hospital regional Hipólito Unanue de Tacna con la participación del gerente de gas de Petroperú Renzo Higa Chávez, el gerente general del Gobierno Regional de Tacna Jaime Carpio Camacho, el director del nosocomio Eddy Vicente Choque, y el director regional encargado de salud Renan Neyra Zegarra.

Los funcionarios de Petroperú destacaron que es el séptimo hospital donde se reconvierte la matriz energética representando un ahorro significativo en el costo de los combustibles y promoviendo la masificación del gas natural.

Ventajas con el gas natural

El jefe de la casa de fuerza del nosocomio Fernando Manchego explicó que el gas natural ofrece ventajas como que la operación es más silenciosa que el petróleo al que estaban adecuados, también las emisiones de humo negro son mínimas, el mantenimiento es menos frecuente y brinda una mayor vida útil.

Precisó que antes al mes gastaban 49 000 soles en consumo de petróleo y ahora con el gas natural pagan entre 3 000 a 5 000 soles para alimentar las calderas de vapor.

Destacó que con el gas natural se podrá suministrar energía a las áreas de lavandería, esterilización, laboratorios, neonatología y nutrición (cocina).

Promueven la masificación

Por su parte el gerente de gas de Petroperú Renzo Higa Chávez destacó que hay cada vez más instituciones y empresas que recurren al gas natural como una empresa ladrillera en la Zofratacna, el comedor social del colegio San Martín de Porres, una fábrica de geomembrana que está interesada y ahora el hospital Hipólito Unanue.

Resaltó que a nivel domiciliario en Tacna hay 1 000 viviendas suministradas con gas, sin embargo se busca ampliar este número una vez que destierren los temores de la población acerca de los riesgos de las conexiones domiciliarias.