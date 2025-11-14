La Contraloría General de la República efectuó una visita a la obra de Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primario y secundario de la institución educativa Guillermo Auza Arce, en el marco de la nueva modalidad de control preventivo.

La gerenta regional de control Alejandra Guzmán Hidalgo explicó que se está realizando un acompañamiento al Gobierno Regional de Tacna para evitar que nuevamente ocurran circunstancias que paralicen la obra o que eviten que se cumplan los plazos.

Avance marcha al 70%

Detalló que la obra tiene un avance físico de 70% y se espera que se termine en agosto del próximo año, aunque el Gobierno Regional está realizando esfuerzos para culminarlo antes.

Respecto a los informes de la Contraloría que alertaban un retraso en la compra de insumos, respondió que existe el compromiso del GRT de coordinar el momento de la adquisición de insumos para reducir el riesgo de que se presente un desabastecimiento.

Presupuesto de S/ 21 millones

Recordó que el saldo de obra tiene un presupuesto de 21 millones de soles y un plazo de ejecución de 330 días calendario. La obra quedó paralizada en setiembre del 2024 luego el Consorcio Educativo Ttacna afrontara problemas económicos por una deuda ante la Sunat.

Por su parte el gerente de infraestructura del GRT Eduardo Sánchez aseguró que la obra será culminada en abril del 2026 para entregarse cuanto antes a la población del sector.

Correciones al expediente

Respecto a observaciones hechas por el presidente de la Apafa César Salazar a los trabajos ejecutados por la anterior contratista, Sánchez señaló que se trata de aspectos que no contemplados en el expediente técnico y que se están corrigiendo conforme se ejecuta la obra.

Reafirmó el compromiso de que el área de inicial este lista para diciembre al igual que el de primaria. Aseguró que con la interacción de las diferentes áreas del GRT se está trabajando para que la obra no tenga más contratiempos.