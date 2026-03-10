Un aproximado de 280 neumáticos fueron incautados por la Policía Nacional y Aduana en un operativo ejecutado en el distrito Alto de la Alianza ayer. El despliegue policial se desarrolló entre las 11:30 a 13:20 horas por el presunto delito aduanero de contrabando.

Se intervinieron un total de ocho puestos o stands ubicados a lo largo de la avenida Intiorko y sus alrededores. En la tienda denominada “Salvador”, propiedad de Elida Lunrent Cuba (46) se encontró 27 neumáticos usados, ocho aros y dos aros con neumáticos usados.

Intervención de tiendas

En la tienda “New América”, de Raúl Mamani Aycachi se incautó 40 llantas usadas. En el stand sin nombre de Rosa Alave Villanueva (42) se incautó 44 neumáticos usados.

En la tienda “Mundi llantas” se intervino a Oscar Luna Mendoza (56) y se incautó 46 neumáticos usados, 12 llantas nuevas, cinco aros con neumáticos y 10 aros. En la tienda “Red llantas” de Curmilluni perca (35) se intervino 32 neumáticos usados y dos aros con neumáticos.

También se intervino un stand sin nombre interviniendo a la señora Berta Ticahuanca Guerra (38) incautando 29 neumáticos usados, 19 llantas nuevas y tres aros.

Todo lo incautado fue valorizado en aproximadamente 32 420 soles y fue trasladado a las instalaciones para continuar con las diligencias de ley y entregarse a Aduanas.