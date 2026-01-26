Un duro golpe al contrabando de alimentos de procedencia extranjera asestó la Policía Nacional en la zona andina de Tacna. Personal de la comisaría rural de Tarata se desplegó hasta el punto denominado la “Y” en el kilómetro 90 del cruce de la vía Tarata – Challapalca.

En la zona se detectó el arribo de dos camiones los cuales fueron intervenidos al igual que sus conductores. Lucio Colorado Romero (31) manejaba el camión de placa X2Z-701; mientras que José Vilmo Ali Chuquimia (33) conducía el camión de placa U6Z-862.

Lucio Colorado Romero (31) y José Vilmo Ali Chuquimia (33) quedaron detenidos. (Foto: Difusión)

Traslado a la ciudad de Tacna

Al verificarse la tolva de ambos vehículos pesados se constató que transportaban sacos de arroz, maíz, paquetes de recipientes de “tecnopor” y otros, de procedencia extranjera, probablemente boliviana. Los conductores no pudieron presentar documentos que amparen la procedencia legal de dicha mercadería. Ambos fueron detenidos por el presunto delito aduanero - contrabando y se comunicó al representante del Ministerio Público de Tarata.

Se solicitó el apoyo de efectivos desde la ciudad de Tacna para su traslado y acopio de la mercadería. Los dos detenidos fueron trasladados al área de la Policía Fiscal de Tacna para las investigaciones de ley, mientras que los vehículos con los productos fueron conducidos a los almacenes de Aduana ubicados en el complejo aduanero de Tomasiri.

Cada vehículo fue valorizado en 30,000 dólares y la mercadería en 20,000 dólares por lo que asciende a 100,000 dólares americanos, que en moneda nacional equivale a 335,000 soles.