Previo a la Nochebuena y Navidad se efectuaron operativos de control a los productos pirotécnicos en las ferias navideñas que se realizan en el distrito Alto de la Alianza. En las inmediaciones del centro comercial Polvos Rosados se allanó puestos de venta ambulatoria e incautó diversos artículos que comerciantes exhibían para la venta; otro operativo se ejecutó en el estadio Héroes del Alto de la Alianza o exMaracaná donde los días lunes y martes se efectúa la Feria del Altiplano.

Cerca de “Polvos Rosados”

Efectivos de la comisaría Gonzáles Vigil indicaron que a las 20 horas del martes 23 el personal de la PNP se dio inicio al operativo junto a representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Tacna y la Sucamec. Recorrieron los puestos de venta de la feria navideña en la vía auxiliar de la avenida Jorge Basadre o denominada “La bajadita” y sus alrededores.

En la intersección de avenida Basadre con calle San Antonio, en la parte baja de “Polvos Rosados”, donde expendían artículos por la Navidad, se exponían a la venta para la comercialización ilegal una variedad de productos pirotécnicos (silbadores, cohetones, avellanas, bengalas, tortas, entre otros).

Trasladan a comisaría

La PNP procedió con la incautación de los productos pirotécnicos por un peso de 45 kilos aproximadamente, por un valor de S/ 5 mil, los que fueron trasladados posteriormente a la sede de la comisaría Gonzáles Vigil por el personal policial de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex).

Hasta la comisaría Alto de la Alianza trasladaron los artículos prohibidos incautados en el estadio Héroes del Alto de la Alianza

En estadio municipal

Otro operativo ejecutó el personal policial de la comisaría Alto de la Alianza en el estadio exMaracaná, en coordinación y apoyo de fiscalizadores de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza y de la Sucamec.

En ese recinto se constató que los comerciantes expendían los productos de panllevar en su mayoría procedente del altiplano, pero algunos también ofrecían al público los pirotécnicos de fabricación extranjera. Se incautó alrededor de 50 kilos de diversos artículos por un valor comercial de S/ 4 800.

Policías en las ferias

Según fuentes de la PNP, policías de Inteligencia y del Grupo Terna vestidos de civil están recorriendo las ferias populares o navideñas para detectar la presencia de los productos pirotécnicos cuya venta está prohibido y los comerciantes serán reprimidos para prevenir los accidentes similares a los ocurridos en años anteriores, en que niños, adultos y mascotas se vieron afectados por las explosiones.