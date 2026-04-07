Un duro golpe al contrabando dieron efectivos de la Policía Nacional del Perú al incautar dos camiones repletos de mercadería ilegal procedente de Bolivia.

En la avenida Jorge Basadre a la altura del centro comercial La Rotonda en Tacna se intervino el camión de placa V1W-925, conducido por Bladimir Romero Apaza (29),el cual estaba remolcando el camión de placa C3L-739, en cuyo asiento se encontraba Guido Armando Huanca Zapana (28).

Decenas de sacos y cajas

Ambas unidades en su tolva transportaban sacos conteniendo azúcar, maíz y otros. Al solicitarles la documentación respectiva estos manifestaron no tenerlos por lo que fueron trasladados hasta la sede de la Policía Fiscal en el distrito Gregorio Albarracín por el presunto delito de contrabando.

Con conocimiento del fiscal Ángel Gutiérrez Enríquez se registró las unidades encontrándose en el camión de placa C3L-739 un total de 160 sacos de azúcar, 20 cajas de aceite vegetal, 14 cajas de galletas dulces, seis cajas de ambientadores, cuatro cajas de lavavajillas, cinco cajas de galletas dulces, tres cajas de jabón, una caja de pasta dental, una caja de cereal molido, tres paquetes de aceite, 25 bolsas con gelatinas y 20 sacos con frutas y naranjas.

En el camión de placa V1W-925 se halló 140 sacos de maíz, 40 sacos de azúcar y 12 sacos de maná.

Un chofer estaba requisitoriado

Al ingresarse los datos de las dos personas intervenidas al sistema de la Policía se descubrió que Bladimir Ropero tenía una requisitoria de captura vigente solicitado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Yunguyo por el presunto delito de violencia familiar.

Ambas personas quedaron en calidad de detenidas en las instalaciones de la Divincri Tacna por estar inmersos en el presunto delito aduanero de contrabando. Tanto los camiones como la mercadería fueron trasladados hasta el depósito de la Aduana ubicado en Tomasiri para las diligencias.