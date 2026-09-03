Un taller clandestino donde se falsificaba prendas deportivas de reconocidas marcas fue allanado entre la noche del martes 1 y madrugada de ayer en el sector Viñani del distrito Gregorio Albarracín en cumplimiento a una orden judicial, según la resolución N° 1 del expediente 03107-2026 emitido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna a solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros. El operativo se llevó a cabo luego de un trabajo de inteligencia policial, por agentes de la Dirección de Inteligencia de Lima y de la Policía Fiscal, al conocerse que de ese lugar, el inmueble ubicado en el Promuvi Viñani, Ampliación I Etapa, Manzana 542, Lote 15, se distribuía esas prendas “bambas” a diferentes establecimientos comerciales de Tacna y fuera de la región.

Allanan e incautan

La incursión en el predio utilizado como taller o fábrica lo hicieron agentes de la Policía Fiscal y el fiscal especializado en delitos aduaneros Ángel Gutiérrez Enriquez; mientras policías de la USE (Unidad de Servicios Especiales) brindaron la seguridad en el exterior.

Se incautó 22 máquinas industriales textiles, las cuales eran empleadas para la confección de prendas y la colocación de los logos o marcas protegidas; 18 sacos conteniendo camisetas, pantalones, shorts y otros artículos con diversas marcas protegidas como Adidas, Nike, Puma y Jordan. También se incautó tres celulares, uno de la marca Samsung color dorado con pantalla trizada y sin el número de IMEI.

Toda la mercadería, equipos móviles y las maquinas textiles fueron incautados por estar inmersos en el presunto delito contra la propiedad industrial, con un valor comercial aproximado de tres millones y medio de soles.

Agentes de la USE dieron apoyo con la seguridad.

Seguimiento policial

El 31 de agosto del presente año policías intervinieron en flagrancia delictiva el mototaxi de placa 1089-7Z conducido por Carlos Flores Apaza, donde se transportaba dos que fueron dejados en la asociación Villa La Unión, Mz. 409, Lt. 42; en ese predio la mercancía sospechosa fue recibida por Alberto Proaño Huayunga.

En ese inmueble de dos pisos se halló varias camisetas de marcas Nike, Puma y Adidas, también planchas metálicas de subliminado, máquinas para bordar, ovillos de hilo y una gran cantidad de stickers.

Registro a celular

Se detuvo a esas dos personas e incautó los artículos hallados y los celulares que poseían. Mediante el registro de las llamadas y mensajes por un celular se conoció que Wilber Coa Tonconi tendría a su cargo el predio de Promuvi Viñani, Mz. 542, Lt. 15, donde se hacía las confecciones y falsificado de las marcas a gran escala. Tras el allanamiento del martes 1, las investigaciones continúan. Los celulares incautados vienen siendo revisados para conocerse de otras personas que estarían implicados en una organización criminal.