Un taller clandestino donde se falsificaba prendas deportivas de reconocidas marcas fue allanado entre la noche del martes 1 y madrugada de ayer en el sector Viñani del distrito Gregorio Albarracín en cumplimiento a una orden judicial, según la resolución N° 1 del expediente 03107-2026 emitido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna a solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros. El operativo se llevó a cabo luego de un trabajo de inteligencia policial, por agentes de la Dirección de Inteligencia de Lima y de la Policía Fiscal, al conocerse que de ese lugar, el inmueble ubicado en el Promuvi Viñani, Ampliación I Etapa, Manzana 542, Lote 15, se distribuía esas prendas “bambas” a diferentes establecimientos comerciales de Tacna y fuera de la región.
Allanan e incautan
La incursión en el predio utilizado como taller o fábrica lo hicieron agentes de la Policía Fiscal y el fiscal especializado en delitos aduaneros Ángel Gutiérrez Enriquez; mientras policías de la USE (Unidad de Servicios Especiales) brindaron la seguridad en el exterior.
Se incautó 22 máquinas industriales textiles, las cuales eran empleadas para la confección de prendas y la colocación de los logos o marcas protegidas; 18 sacos conteniendo camisetas, pantalones, shorts y otros artículos con diversas marcas protegidas como Adidas, Nike, Puma y Jordan. También se incautó tres celulares, uno de la marca Samsung color dorado con pantalla trizada y sin el número de IMEI.
Toda la mercadería, equipos móviles y las maquinas textiles fueron incautados por estar inmersos en el presunto delito contra la propiedad industrial, con un valor comercial aproximado de tres millones y medio de soles.
Seguimiento policial
El 31 de agosto del presente año policías intervinieron en flagrancia delictiva el mototaxi de placa 1089-7Z conducido por Carlos Flores Apaza, donde se transportaba dos que fueron dejados en la asociación Villa La Unión, Mz. 409, Lt. 42; en ese predio la mercancía sospechosa fue recibida por Alberto Proaño Huayunga.
En ese inmueble de dos pisos se halló varias camisetas de marcas Nike, Puma y Adidas, también planchas metálicas de subliminado, máquinas para bordar, ovillos de hilo y una gran cantidad de stickers.
Registro a celular
Se detuvo a esas dos personas e incautó los artículos hallados y los celulares que poseían. Mediante el registro de las llamadas y mensajes por un celular se conoció que Wilber Coa Tonconi tendría a su cargo el predio de Promuvi Viñani, Mz. 542, Lt. 15, donde se hacía las confecciones y falsificado de las marcas a gran escala. Tras el allanamiento del martes 1, las investigaciones continúan. Los celulares incautados vienen siendo revisados para conocerse de otras personas que estarían implicados en una organización criminal.