Un duro golpe al contrabando dieron miembros de la Policía Nacional al incautar dos vehículos repletos de mercadería ilícita cuando transitaba por la carretera Panamericana Sur a la altura de la irrigación Magollo en la región de Tacna.

Los efectivos de la Policía Fiscal intervinieron el vehículo station wagonde placa A4P-559, conducido por José Luis Garay Mamani (46), en cuyo interior llevaba más de 2 000 cajas de cartón conteniendo pantallas de celulares de media y alta gama sin documentos legales.

Valorización de bienes

Asimismo se intervino el station wagon de placa Z2M-650, manejado por Juan Carlos Mamani Chambilla, en cuya maletera cargaba fardos con mochilas, calzado y ropa usada. Tanto la mercadería como los vehículos fueron incautados y trasladados al área de la Policía Fiscal para realizar las actas correspondientes.

Luego de la valorización se determinó que lo incautado ascendía a 650 000 soles. Se investiga si la mercadería procedía de territorio chileno y pretendía ser trasladado a la ciudad de Tacna para su comercialización. Los efectivos policiales manifestaron que intensificarán los operativos de represión al contrabando.