Una vivienda precaria así como los bienes que habían en su interior quedaron arrasados por el fuego en un incendio producido en la asociación Héroes del Alto de la Alianza en la ladera del cerro Intiorko la noche del lunes.

El propietario Lucio Eloy Cosío Ancco (55) manifestó que al llegar a su domicilio se encontró con el incendio sin saber las causas que lo habría originado.

La Policía informó que no se registraron lesiones personales, solo daños materiales. Los vecinos y personal policial lograron extinguir las llamas cuando ya habían consumido gran parte del predio.