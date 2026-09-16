La agencia de promoción de la inversión en hidrocarburos, Perupetro, anunció el inicio del proceso de convocatoria para seleccionar un nuevo operador del Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental de la cuenca Talara (Piura), por un plazo de 30 años, para asegurar la continuidad de las operaciones petroleras e incorporar nuevas inversiones que impulsen la producción de hidrocarburos en el país.

El actual Contrato de Licencia del Lote Z-69, operado por Petroperú, vence el 15 de mayo del año 2027 o hasta la fecha efectiva de un nuevo Contrato para la Explotación de Hidrocarburos, lo que ocurra primero, según lo establecido en el D.S. Nº 005-2026-EM, que aprobó la extensión del referido contrato.

A diciembre de 2025, el Lote Z-69 reportó una producción fiscalizada promedio de 3,369 barriles diarios de petróleo (BOPD) y 8.59 millones de pies cúbicos de gas natural (MPCD).

“Sin embargo, dicho lote podría incrementar significativamente su producción con la incorporación de nuevas inversiones”, señaló Perupetro.

CRONOGRAMA

Las bases y cronograma de proceso fueron publicadas en el portal web de Perupetro (www.perupetro.com.pe) y son de libre acceso para todos los interesados.

Perupetro seleccionará al postor cuya propuesta técnica ofrezca el mejor Programa de Trabajo, como el que contemple los mayores compromisos de inversión para el reacondicionamiento y la perforación de pozos, tanto de desarrollo como exploratorios.

Según el cronograma, las empresas podrán presentar sus cartas de interés hasta el 11 de diciembre de 2026. Luego, Perupetro remitirá las cartas de admisión hasta el 18 de diciembre, mientras que la entrega de documentos para la etapa de calificación vencerá el 30 de diciembre

Solo las empresas que obtengan la calificación correspondiente estarán habilitadas para presentar ofertas técnicas.

La presentación de propuestas correspondientes a los Paquetes N° 1 y N° 2, así como la apertura del Paquete N° 1, se realizará en Acto Público el 03 de febrero de 2027. En tanto, la apertura del Paquete N° 2, la evaluación de las ofertas y el otorgamiento de la Buena Pro será cinco días después.

PETROPERÚ

Las bases del proceso contemplan la participación de Petroperú con hasta un 25% de participación en el Contrato de Licencia, sujeto a la obtención de una calificación favorable y a la suscripción de un Compromiso de Asociación Conjunta con el postor ganador de la buena pro.

Además, establecen la venta de activos de propiedad de Petroperú valorizados en 15.1 millones de dólares, bajo la modalidad “como están y donde están”, con pago en cinco cuotas anuales.

De acuerdo con la norma vigente, Perupetro ha cumplido con realizar el proceso de participación ciudadana, como paso previo a la convocatoria del proceso de selección de un nuevo operador del Lote Z-69.