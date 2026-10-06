Los ciudadanos que fueron miembros de mesa en la jornada electoral del domingo 4 de octubre –como presidente, secretario o tercer miembro– recibirán una compensación económica de S/ 165. Entre ellos, los que fueron seleccionados mediante los sorteos realizados el 24 de julio tienen la posibilidad de escoger la modalidad de cobro ingresando al enlace https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/.

Responsabilidad electoral

A través de esa página web, hasta el miércoles 7 de octubre podrán registrarse y escoger una de las siguientes opciones: abono en cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank; depósito a través de la billetera digital YAPE; cobro en una ventanilla del Banco de la Nación. El monto que recibirán –establecido por ley– corresponde al 3 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), cuyo valor en el 2026 es de S/ 5500 soles.

Además de la compensación económica, los miembros de mesa que se hayan capacitado gozarán de otro beneficio: un día de descanso remunerado no compensable, tanto para trabajadores del sector público como privado. La capacitación fue proporcionada por la ONPE en sus oficinas, en jornadas presenciales nacionales y a través de su plataforma virtual ONPEduca.

Según la Ley Orgánica de Elecciones (n. ° 26859), el cargo de miembro de mesa (titular y suplente) es irrenunciable, salvo casos excepcionales. Aquellos ciudadanos que salieron sorteados, pero no se presentaron oportunamente para instalar su mesa deberán pagar una multa de a S/ 275, equivalente al 5 % de una UIT.

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