Esta mañana, aproximadamente a las 6 horas, se produjo un incendio en el histórico Mercado Central de Tacna, primer centro de abastos de la Ciudad Heroica.

Hasta el lugar llegaron miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú a fin de sofocar las llamas con el uso de mangueras, aguas y vehículos contraincendios, atacando desde la avenida Bolognesi.

Llamas afectaron zona conocida como La Rampa frente a la avenida Bolognesi. (Foto: Correo)

Ardua labor de personal de emergencia

Efectivos de la Policía Nacional y agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna alejaron a los curiosos para minimizar el riesgo de que sean alcanzados por las llamas y dejar espacio para que maniobren los vehículos de emergencia.

La empresa Electrosur cortó el fluido eléctrico en la zona a fin de que los “hombres de rojo” puedan trabajar sin riesgos y evitar que las chispas de cables calcinados generan nuevos focos de fuego.

Llamas afectaron zona conocida como La Rampa frente a la avenida Bolognesi. (Foto: Correo)

Bomberos sofocaron las llamas

La intensa humareda podía observarse desde el óvalo Cusco, en el ingreso del distrito Gregorio Albarracín, ubicado a 4 kilómetros de distancia. Preliminarmente se reportó la incineración de 16 puestos de venta y un bombero descompensado que fue atendido en lugar.

Luego de dos horas de intenso trabajo, aproximadamente a las 8:20, el incendio fue controlado y se sofocaron las llamas que habían afectado los puestos en el sector conocido “La Rampa”, donde se vende chocolatería, licores, artesanías y brinda servicios de manicure y pedicure.

Cortocircuito habría originado el fuego

Bomberos indicaron que el incendio se habría originado por un cortocircuito. Se procedió al retiro calcinado, botellas de licor y otros productos altamente inflamables.

Este centro de abastos de dos niveles oferta verduras, artículos de abarrotes, comida preparada, calzados, golosinas, licores y servicios de peinado, manicure, pedicure, medida de la vista. A diario es visitado por miles de turistas chilenos por su estratégica ubicación en pleno centro de Tacna.

Una tragedia en la historia de Tacna

Este siniestro revivió en la memoria el incendio registrado el 15 de octubre de 1954, que destruyó la antigua infraestructura hecho de piedra de cantería de este mercado conocido entonces como “La Recova”. Fue tan devastador y dantesco que para apagarlo tuvieron que participar bomberos de la vecina ciudad de Arica, en Chile. Después de ese desastre se construyó la actual estructura de material noble de cemento y ladrillo.

El mercado Central de Tacna en el 2016 obtuvo el Premio Nacional de Mercados Productivos en la categoría Mercados Creativos y Competitivos, otorgado por el Ministerio de la Producción a través de la Dirección de Políticas de Desarrollo Productivo y Formalización.