El 9 de febrero del 2021 Susana Cauna Dávila vivió lo que ninguna madre quisiera: encontrar el cuerpo sin vida de su hija enterrado a 80 metros de profundidad.

Un año y ocho meses después hoy a las 15 h por fin se inicia el juicio oral contra el asesino confeso, el ex policía Santiago Paco Mamani, así como de sus padres y su exesposa los cuales son considerados por el Ministerio Público como coautores y cómplices. Se les acusa por la muerte de Judith Machaca Cauna (20) y la adolescente Noemí Escobar Layme (14), halladas en el fondo de un pozo abandonado en La Yarada.

Imputaciones a cada miembro

El caso está en el expediente 02911-2020-6-2301. Según la Resolución 1 del Juzgado Penal Colegiado de Tacna, conformado por los magistrados Pepe Alvarado Gonzálvez, Julver Gonzáles Cáceres y Javier Salazar Flores; Santiago Paco es además coautor del presunto delito de secuestro agravado con subsecuente muerte.

A la exesposa del policía Diana Apaza Sayritupa se le imputa el delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado con subsecuente muerte y receptación agravada.

A los padres del ex policía, Jorge Paco Cabrera y Nancy Mamani Huayhua se les acusa de ser cómplices primarios y alternativamente de feminicidio agravado en agravio de Judith Machaca Cauna y Noemí Escobar y se pide para ellos la cadena perpetua.

Judith desapareció en el 2020 y fue hallada enterrada a 80 metros de profundidad. (Foto: Difusión)

Juicio con cierta inconformidad

La madre se pronunció a pocas horas de que inicie esta etapa de juzgamiento, pero con cierta inconformidad porque está convencida de que hay más personas que participaron en el crimen.

“Sí pues ahí estamos, él solo se ha echado la culpa, pero él solo no lo hizo, hay más policías involucrados ahí aparte de sus padres y su esposa, entonces yo por mí yo no estoy conforme que él no más pague, yo hubiera querido que paguen todos el daño que hicieron contra mi hija sobre todo los demás policías”, manifestó la afligida mujer por el hilo telefónico.

“Tarde o temprano pagarán todos”

Asegura que los efectivos, aprovechando su condición de tales, se han cubierto y han dejado que Santiago Paco se eche toda la culpa.

“Él solo nomás se confesó diciendo que ‘solo lo he hecho yo’ y todo eso, pero en verdad no es así, por eso yo no estoy inconforme tampoco, pero como dicen tarde o temprano llegarán a pagar algún día, mi hija no ha muerto en un accidente ni por enfermedad a mi hija me la han matado”, manifestó.

Desde la clandestinidad Santiago Paco publicó videos señalando que había mas policías comprometidos y que captaban a jovencitas. (Foto: Difusión)

Plantón para exigir justicia

Susana Cauna manifestó que hoy realizarán un “plantón” con el apoyo de familiares, amigos, activistas en defensa de la mujer y la población en general, para exigir que se sancione con el máximo rigor a los investigados en este sonado caso.

“Es algo que duele mucho y yo mientras viva nunca voy a olvidar lo que hicieron, a mi hija a mi hija me la mataron, ha muerto torturada y enmarrocada, nunca voy a tener paz mientras no paguen todo el daño que hicieron con mi hija”, expresó.

El celular de Judith fue clave

El caso se remonta a noviembre del 2020 cuando los padres de Judith denunciaron su desaparición. Reclamaron que la Policía no le daba mucha importancia. Luego con el apoyo de grupos femeninos y protestas lograron que se intensifique la búsqueda. A través de la geolocalización de su equipo celular se encontró el equipo en manos de Diana Apaza, quien dijo que se lo había regalado su pareja el suboficial Santiago Paco. Fue así que la Policía los detuvo y empezó a desentrañar la desaparición de la joven. Las cámaras mostraron que Judith había subido al auto del efectivo la noche de su desaparición.

El 9 de febrero se halló el cuerpo de Judith en un pozo de 90 metros, pero no estaba sola, había un segundo cadáver, era el de la adolescente Noemi Escobar, desaparecida en octubre del 2020. para entonces Paco ya había fugado tras obtener la libertad con comparecencia restringida. Fue recapturado en Bolivia en noviembre del 2021.