Trabajos deficientes que propiciaron la rotura de una tubería de 4 pulgadas detectó el personal obrero de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Tacna. El escape de grandes cantidades de agua potable se produjo ayer en la avenida José Jiménez, frente a la Dirección Regional de Salud de Tacna en el distrito Gregorio Albarracín.

Pobladores de la asociación Hijos de Gregorio Albarracín señalaron que desde las 4 h empezó a brotar agua de la tierra la cual discurrió por 10 cuadras y fue acumulándose en varios puntos. Hasta el lugar llegaron trabajadores de la EPS Tacna con una retroexcavadora la cual utilizaron para descubrir las tuberías. Mostrando el material que sacaba la máquina indicaron que no tenía una sobrecama de arena fina que protegiese la tubería de 4 pulgadas.

EPS reparó la rotura

Apuntaron que dicha instalación fue realizada de manera provisional por los pobladores que contrataron a terceros para realizar los trabajos. Para ejecutar los trabajos de reparación la EPS interrumpió el suministro de agua potable en el sector durante algunas horas y luego lo repuso una vez culminados.

La fuga de agua potable provocó el empozamiento de grandes volúmenes del líquido elemento humedeciendo las paredes y bases de casas y del cerco de la Dirección Regional de Salud. Asimismo originó lagunillas en la vía pública ocasionando problemas de transitabilidad a los vehículos y peatones.

Los habitantes del sector señalaron que no habían visto tanta agua acumulada desde el pasado 17 de agosto cuando hubieron intensas precipitaciones fluviales.