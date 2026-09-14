Agentes del Grupo Terna estuvieron la noche de ayer efectuando patrullajes preventivos en el exterior e interior de la iglesia Señor de Locumba por la masiva concurrencia por la festividad religiosa y detuvieron a dos presuntos miembros de una banda delictiva que se dedicaría al hurto de celulares y otros bienes aprovechando la aglomeración de personas.

Intervención policial

Según la PNP, fueron intervenidos los hermanos María Carmen (70) y Mellán Fernando Chayña Calatayud (68) como presuntos integrantes de la banda criminal “Los characatos” en posesión de ocho celulares sin la documentación legal y presuntamente de ilícitos. Una ciudadana reconoció como suyo un equipo móvil y las personas que hayan sido víctimas de la delincuencia pueden acudir a la sede del Depincri para reconocer sus bienes.

Agentes encubiertos

Policías de la Región Policial Tacna han sido desplegados para el servicio de seguridad en el distrito Locumba, provincial Jorge Basadre, por la festividad religiosa en honor al Señor de Locumba. En esas circunstancias los agentes encubiertos del Grupo Terna interceptaron el accionar delictivo de la presunta banda criminal, dedicada al hurto de equipos móviles bajo la modalidad “lanza” o “lanzazo”, que consiste en el hurto o robo rápido que se realiza en lugares con aglomeración de público, ya que los delincuentes aprovechan el gentío para sustraer objetos de valor sin que la víctima se percate.

Entrega celular

La intervención policial se efectuó a las 19:30 horas, cuando policías patrullaban en el interior de la iglesia de Locumba y detectaron a una mujer que, aprovechando la gran afluencia de feligreses y empujones propios de la aglomeración, se acercaba sigilosamente a los asistentes que se retiraban del recinto.

En el distrito de Locumba anoche se efectuó una serenata por el Señor de Locumba y hoy es el día central.

Incautan ocho equipos

Según los interventores, tras una secuencia de vigilancia vieron a la sospechosa cuando entregaba un celular a un varón que sería su cómplice, por lo que de inmediato neutralizaron a ambos, los identificaron y durante el registro personal se encontró al hombre un total de ocho equipos móviles de alta gama (tres de marca Samsung, tres Redmi, uno Poco y otro ZTE), que estarían valorizados en S/ 12 mil aproximadamente.

Aparece agraviada

Cuando los policías interventores se hallaban en diligencias se acercó la ciudadana Rocío S.P. (28), quien denunció haber sido víctima del hurto de su celular en la iglesia cuando ingresó para rezar y presenciaba la participación de los grupos religiosos en la serenata el homenaje al Señor de Locumba. A esa devota del Señor le mostraron los equipos incautados y reconoció como suyo un celular Redmi.

Sigue investigación

Sobre la intervención se comunicó al representante del Ministerio Público y se dispuso que los dos adultos mayores o personas de la tercera edad y los celulares incautados sean puestos a disposición de la sección Robos del Depincri, ya que policías sospechan de la participación de más personas en ilícitos en la festividad religiosa por el Señor de Locumba.