Policías del Grupo Terna realizaron el miércoles por la noche un operativo en la calle Alfonso Ugarte del Cercado e intervinieron a dos personas (hombre y mujer) en posesión de droga, armas de fuego y municiones, las que son consideradas por la PNP como integrantes de la banda criminal “Los malditos de Varela”. En el inmueble de Alfonso Ugarte Nº 715-B se logró decomisar 393 gramos de marihuana y 720 semillas de marihuana; también la incautación de dos pistolas y 60 proyectiles para armas de fuego.

Se movilizaban en moto

Según policías interventores, hacían labores de vigilancia y seguimiento a presuntos delincuentes por la calle General Varela y alrededores donde están instalados negocios tipo cantinas y botillerías, los que atraen a personas que estarían inmersas en actos delictivos, logrando visualizar a dos persona en el frontis del inmueble de calle Ugarte 715-B, las mismas que descendieron de forma rauda de la motocicleta lineal de placa 4725-4Z y al ingresar a la vivienda dejaron caer una bolsa pequeña que contenía hierba seca al parecer Cannabis Sativa (marihuana).

Los identifican

Esas personas fueron retenidas e identificadas como Sebastián Yair Edwardo Villanueva (28) y Allison Quiara Quiñonez Miranda (20), al tiempo que se comunicó del hecho a los representantes del Ministerio Público y Defensoría Pública, con quienes luego se efectuó el registro domiciliario.

Pistolas y balas

En la vivienda se halló e incautó dos armas de puño tipo pistolas, una marca Bersa con serie Nº B38727 y otra de marca Fatih con serie T0620. Asimismo en la revisión de muebles se encontró 60 municiones (40 cartuchos marca S&B, calibre 9 mm y 20 cartuchos marca Pistol Match calibre 22 ml).

Sebastián Edwardo Villanueva y Allison Quiñonez Miranda están detenidos

Detenidos para la investigación

Hasta el lugar de la intervención policial se convocó a los agentes del Departamento Antidrogas (Depandro) para que efectúen la prueba de campo y pesaje de la sustancia prohibida decomisada (droga), dando positivo para Cannabis Sativa (marihuana) con un peso de 393 gramos y 720 semillas de marihuana, por lo que se procedió con la detención de las dos personas por los presuntos delitos contra la salud pública en modalidad de tráfico ilícito de drogas y por peligro común (tenencia ilegal de armas y municiones).